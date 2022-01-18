Комаровський розповів коли при ГРВІ потрібна негайна медична допомога: більшість нехтують цими симптомами

Взимку на вірусні респіраторні захворювання хворіє кожен другий. І все б нічого, адже зазвичай ГРВІ не потребує госпіталізації, не вимагає втручання лікарів та проходить вдома через 5-7 днів.





Проте, на жаль, трапляються випадки, коли організм не може побороти хворобу і до нього приєднуються бактеріальні інфекції. А це вже ряд ускладнень у вигляді пневмоній, отитів та інших болячок, які потребують нагляду медиків. Інколи, це трапляється через слабкий імунітет, а інколи через некоректне самолікування, та навіть некомпетентність лікаря.

Комаровський часто ділиться у своїх блогах корисними порадами, які стосуються здоров’я. Не оминув він і теми ГРВІ, його лікування і дійсно тривожних симптомів, якими не можна нехтувати.

При ГРВІ важливо не впустити два важливих моменти

Комаровський наголошує що при перших проявах хвороби достатньо всього лиш багато пити рідини, та збивати підвищену температуру тіла. Симптоматично можна закапувати ніс при нежиті, або лікувати горло, якщо воно болить. Жодних противірусних, чи тим паче антибіотиків не потрібно. А особливо антибіотиків, які є абсолютно недієвими при вірусних болячках.

Дехто помилково вважає, що завчасно прийнявши антибіотики, можна попередити розвиток ускладнень, але це не так. Насправді, антибіотик може їх спровокувати, адже організм ослаблений, та й бактерії запросто можуть вижити, і здавалося б вже на стадії одужання вразити з подвійною силою.

Що ж до тривожних симптомів, то Комаровський вважає, що за медичною допомогою необхідно звертатися, якщо стан не покращується на четвертий день хвороби, і якщо температура не минає протягом семи днів. Це свідчить про те, що організм не може впоратися і йому потрібна допомога. Антибіотики ж призначають, після того, як аналіз крові покаже бактеріальну інфекцію.