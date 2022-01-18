Нелюдські умови: на що скаржаться заробітчани в Польщі

85% українців задоволені своєю роботою у Польщі та вдячні країні за таку можливість.





Такі результати опублікувало агентство працевлаштування ОТТО Work Force. Опитування проводили серед українців, котрі зараз працевлаштовані у сусідній країні.

Зазначається, що 85% українців задоволені роботою, умовами праці та зарплатою. 4% категорично незадоволені роботою, ще 11% не можуть дати однозначної відповіді.

Водночас, частина українців скаржиться на нелюдські умови роботи. Особливо незадоволені ті, хто працює на сезонних роботах зі збирання фруктів та ягід. Українцям доводиться по 14 годин працювати у полі під палючим сонцем, жити у невеликих кімнатах, більше схожих на сарай, по 20-30 осіб та спати на дошках.

При цьому їх годують одними бутербродами. Господар часто може забракувати частину ягід, щоб платити менше, а колеги часто крадуть наповнені кошики. Незважаючи на такі страшні умови, українці змушені їхати до Польщі, аби хоч якось прогодувати свої сім’ї.

Але далеко не всі працюють у таких жахливих умовах. Найчастіше страждають ті, хто працевлаштувався нелегально. Щоб унеможливити попадання в подібні умови, рекомендується працювати тільки офіційно. Так у вас будуть підстави вимагати нормальних умов та чесної оплати праці, інакше можна звернутися до трудової комісії чи суду.

Незважаючи на всі невдоволення, 85% українців задоволені роботою. Звичайно, роботу складно назвати легкою, але загалом українці у Польщі задоволені рівнем оплати праці. Заробити в Україні за місяць стільки ж, скільки в сусідній країні майже неможливо, а тому, незважаючи на важкі умови, українці охоче їдуть на заробітки.

Нагадаємо, що раніше у Польщі посилили відповідальність за нелегальне працевлаштування. Більш серйозне покарання чекає як нелегальних працівників, так і роботодавців, які не оформляють співробітників працювати за правилами.

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