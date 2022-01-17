Пенсіонери старше 70 років забудуть про бідність: чого очікувати від підвищення пенсій у 2022 році

Вже у 2022 році українці, які досягли 70 років, отримуватимуть не менше 3 000 гривень щомісяця. У 2022 році багатьом категоріям населення підвищать надбавки до пенсійних виплат.





Як стверджує прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пенсіонери віком від 70 років отримуватимуть не менше трьох тисяч гривень. Але є одна умова – у жінок має бути щонайменше 30 років стажу, а у чоловіків не менше 35 років.

При цьому підвищення пенсій відбудеться в декілька етапів. Пенсії підвищуватимуть поступово, щомісяця-два одна чи кілька категорій пенсіонерів отримуватиме надбавки.

Таким чином уже першого березня 2022 року проведуть перерахунок для непрацюючих пенсіонерів. З першого квітня на підвищення виплат можуть розраховувати пенсіонери, що працюють. Варто зазначити, що їхні пенсії збільшаться на рівень інфляції, решту надбавок вони отримають лише після звільнення.

Частково такий масовий перерахунок пенсійних виплат пов’язаний з підвищенням мінімальної зарплати. Це змусило державу перерахувати максимальну та мінімальну пенсії, а також підвищити надбавки, прив’язані до мінімальної зарплати.

Зазначимо, що насамперед перерахунок пенсій зачепить українців, які втратили близького родича в зоні АТО/ООС. Члени сім’ї, які втратили годувальника, отримуватимуть щонайменше 8 тисяч гривень щомісяця. Також на доплати можуть розраховувати ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Незважаючи на всі обіцянки держави підвищити пенсії, для пересічних громадян нічого не зміниться. Якщо говорити про доплати 70-річним, то вони заплановані лише на жовтень 2022 року. Ймовірно, за більш ніж півроку, вартість товарів значно зросте. І така надбавка матиме вигляд насмішки над літніми українцями.