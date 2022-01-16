Сколько стоит и сколько будет стоить проезд в общественном транспорте в разных регионах Украины

2021 год стал годом роста цен не только на продукты питания. В большинстве городов и регионов нашей стране существенно подорожал проезд в общественном транспорте. Если говорить о среднем значении по всем регионам, то рост составил 32,8% (с 5,5 грн до 7,3 грн). Где проезд самый дорогой и самый дешевый и чего ждать в текущем году?





Самое большое подорожание на одноразовую поездку в конце года было зафиксировано в Ивано-Франковской (66,7%) и Львовской областях (42,9%).

8 и больше гривен пассажирам общественного транспорта приходится платить в таких областях:

Донецкая область – 9,5 грн (подорожание на 39,5%);

Тернопольская область – 8-9 грн (подорожание 50%);

Винницкая область – 8 грн (подорожание 85,6%);

Киев – 8 грн (подорожания не было);

Одесская область – 8 грн (подорожание 60%);

Черниговская область – 8 грн (подорожание 46%).

Меньше всего платят за одноразовый проезд жители следующих областей:

Волынская – 4 грн;

Киевская – 5 грн; (цена не изменилась);

Черкасская – 5 грн;

Херсонская – 5 грн. (+100%).

Также речь идет о том, что граждане не смогут воспользоваться своими электронными или QR-билетами в случае попадания Киева в красную карантинную зону. Только работодатель сможет подать заявку на оформление специальных проездных для своих сотрудников. И после поступления заявки система будет вводить номера спецкарт автоматически. Если транспорт перейдет в режим спецперевозок, решение о выдаче карты будет принимать комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Также в столице ожидается повышение цен на поездки в такси. Но для этого нужно подготовить специальный проект закона, который будут разрабатывать совместно представители профсоюза таксистов Киева и компаний Uber, Bolt, Uklon. Ожидается, что цена одного километра поездки в машине эконом класса возрастет с 4 до 10 грн.