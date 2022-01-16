Украинец получил штраф за обмен российских электронных денег

С 2020 года предприниматель из Харькова без специальной лицензии предоставлял услуги по вводу/выводу электронных денег из российских платежных систем QIWI, ЯндексДеньги, WebMoney. За свои услугу он получал вознаграждение в виде комиссии.





Для реализации он разработал сайт, где размещал информацию о курсе обмена и резервах. Его услугами активно пользовались интернет-предприниматели и фрилансеры, которые нелегально работают с гражданами Российской Федерации и получают вознаграждение или оплачивают их услуги. На сегодня законных возможностей для работы с электронными деньгами нет, поэтому спрос на подобные услуги стабильно высокий.

Чтобы обойти закон, предприниматель внедрил на сайте систему эквайринга. То есть он получал деньги на украинскую карту, а электронные кошельки были зарегистрирована на номер российского оператора связи.

Правоохранители провели несколько пополнений кошельков российских электронных денег. Эта информация приобщена к доказательственной базе. По итогу у предпринимателя провели обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и несколько смартфонов, а также карту ПриватБанка и 1 карту российского Сбербанка, а также стартовые пакеты украинских операторов, блокноты с записями об операциях и наличку – 32,3 тысячи гривен, 879 долларов, 135 евро и 750 российских рублей.

Харьковчанина обвинили по ч.1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Ему грозил штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, но поскольку он сам признал вину и впервые нарушил закон, то суд присудило штраф в размере 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а это 38,250 гривен плюс расходы на экспертизы.