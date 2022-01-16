Посылку забирает подставной получатель: новая схема обмана через OLX-доставку

Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, а потому украинцам стоит быть внимательными и осторожными, чтобы не потерять свои деньги. Все чаще случаи мошенничества связаны с популярной площадкой OLX. Чтобы защитить посетителей, сервис внедрил услугу OLX-доставка. Ее смысл в том, что продавец получит деньги лишь после того, как покупатель заберет посылку.





По сути, платформа выступает посредником и замораживает деньги. Казалось бы, такая схема надежная и обойти ее не получится. Но это не так. Мошенники придумали новый способ обокрасть украинцев.

Что происходит

Недавно своей историей поделился Михаил из Днепра. Он заказывал смартфон по выгодной цене, около 11 тысяч гривен. Продавец утверждал, что с телефоном все в порядке и предложил совершить сделку через OLX-доставку. Но выдвинул условие – отправит только через Укрпочту. Покупатель оплатил сервис и ждал посылку.

Через несколько дней Михаил увидел возле отделения почты грузовик с посылками и сразу зашел в отделение. И да, ему пришла коробка. Но вместо телефона в ней был сок и шоколадка. Конечно, мужчина сразу же отказался от посылки и вернул свои деньги.

В чем обман

В чем смысл обмана, ведь со стороны отправителя странно надеется, что покупатель заберет посылку не проверяя. Но все гораздо сложнее. Через несколько дней обманутый мужчина встретил работницу почты, и она рассказала продолжение истории. Оказывается, что за посылкой приходил еще один человек. Мужчина показал тот же трек-номер, но как только оператор почты попросила документы, он сразу же отказался от посылки.

Оказывается, продавец отправляет товар и ищет человека, который за символическую плату забрал бы посылку. Как только он это сделает, деньги, которые заморожены на сервисе OLX-доставка, поступят на карту отправителя.