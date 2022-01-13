Комаровский рассказал, как бороться с высоким давлением без таблеток

Повышенное артериальное давление – это проблема почти каждого пожилого человека. Да и даже не пожилого, ведь часто повышенное давление встречается у 50-летних, 40-летних и даже тех, кому еще нет тридцати. Люди чувствуя, что болит голова, думают что у них поднялось давление. Измерив его и увидев на тонометре цифру немного выше нормы, сразу же принимают лекарство. Это не совсем верная тактика, и врач Комаровский объяснил почему.





Сначала нужно разобраться со своим состоянием и общим самочувствием

Обычно люди принимают таблетки от повышенного давления тогда, когда у них начинает болеть голова. Но, как уверяет Комаровский, головная боль – это не признак высокого давления, но именно она может его спровоцировать. То есть во многих случаях, если нейтрализовать боль, то и давление нормализуется. Для начала нужно послушать свое состояние, лечь, успокоиться, расслабиться, выпить обезболивающее и через 30-40 минут снова измерить давление. Если оно не снижается, а наоборот растет, тогда можно принимать лекарство. Таблетками от повышенного давления рекомендуют не злоупотреблять молодежи, и людям, у которых гипертония это разовый случай. Ну и наоборот, не пренебрегать лекарством рекомендуют тем у кого:

Давление повышается стабильно каждый день и растет до безумных отметок. Тем у кого плохое самочувствие сопровождается одышкой, болью в груди, учащенным сердцебиением. Таблетки следует выпить, если наблюдается сильное покраснение лица, пульсирующая боль в области затылка. Иногда об опасном давлении сигнализирует нарушение остроты зрения.

Понять, что у вас повышенное давление можно без тонометра, для этого следует нащупать пульс на руке. При высоком давлении пульсация очень чувствительна и ускорена. Также поможет контролировать ситуацию специальный фитнес-браслет с соответствующей функцией.