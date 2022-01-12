Windows через чверть століття життя позбавилася звички шукати драйвери там, де їх не може бути

Microsoft змінила поведінку вбудованого у Windows “Диспетчера завдань” таким чином, щоб той за замовчуванням шукав альтернативні драйвери пристроїв не на флоппі-дисководах, що відсутні в сучасних комп’ютерах, а “за місцем прописки” операційної системи.





Нова логіка “диспетчера”, який з’явився у Windows 95 і навряд чи значно змінився за минулі майже 27 років, реалізована в останній версії ОС Windows 11.

Оновлення «Диспетчера пристроїв»

Корпорація Microsoft зробила ще один крок, спрямований на актуалізацію оснасток консолі керування операційною системою Windows. Зміни, представлені в черговій стабільній збірці Windows 11, зокрема, коригують логіку роботи диспетчера пристроїв (Device Manager).

Тепер при встановленні драйвера пристрою вручну через «Диспетчер пристроїв» з використанням опції «Встановити з диска» Windows ОС за замовчуванням шукатиме відповідні файли в кореневому каталозі системного диска (зазвичай це “C:\”). Раніше Windows віддавала перевагу шляху файлової системи “A:”.

Диски під літерами “A” та “B” в операційних системах Microsoft традиційно асоціюються з накопичувачами на гнучких магнітних дисках (Floppy disk drive, FDD). Незважаючи на те, що технологія давно морально застаріла, і навіть більшість консервативних користувачів, в тому числі японських чиновників, відмовилися від неї, розробники Windows, не звертали уваги на цей нюанс досі.

«Класичний» діалог пошуку драйвера на диску користувача у Windows 10

Як пише Windows Latest, у Windows 11 (збірка 22000) це, здавалося б, незначне непорозуміння було усунуто. Операційна система тепер враховує відсутність дисковода для читання гнучких дисків і пропонує користувачеві розпочати пошук драйвера на тому диску, на який вона сама встановлена.

Варто зазначити, що, за інформацією Softpedia, Windows 11, як і раніше, підтримує флоппі-дисководи, у тому числі, «вікові» 5,25-дюймові. Тому при необхідності прочитати дані, записані на «тридюймівках» та «п’ятидюймівках», у новітній версії ОС Microsoft все ще можливо – за наявності відповідного обладнання.

Логічно, але невчасно

Зміна в логіці роботи «Диспетчера пристроїв» здається цілком обґрунтованою, хоч і суттєво запізнілою. Ситуації, у яких користувачеві необхідно встановити альтернативні запропонованим Windows драйвери вручну, все ще можуть виникати.

«Диспетчер пристроїв» – оснащення консолі управління, яке вперше з’явилося у Windows 95, що побачила світ у 1995 році, тобто понад 27 років тому. Вона дозволяє адміністратору системи керувати драйверами, включати або відключати пристрої, а також отримувати деяку додаткову технічну інформацію, яка допомагає ідентифікувати пристрій, зрозуміти, які системні ресурси він задіює і, наприклад, встановити причину конфлікту між ним та його «сусідом».

Новий варіант діалогу у Windows 11

Зовнішньо, як і функціонально, “Диспетчер пристроїв” під час еволюції Windows зазнав мінімальних змін. Трохи більше уваги Microsoft почала приділяти цьому компоненту системи у процесі доопрацювання Windows 10.

Наприклад, розробники відключили у ньому зручний пошук драйверів для “заліза” через інтернет. В результаті користувачі були змушені шукати їх вручну через браузер або користуватися новим додатком “Параметри”, який Microsoft просуває як заміну не тільки “Диспетчера пристроїв”, але і всієї класичної “Панелі управління”.

Windows має проблеми серйозніші

Втім, у розробників Windows і без внесення косметичних правок в інструменти адміністратора, що рідко використовуються рядовими користувачами, останнім часом було цілком достатньо проблем, вирішення яких дійсно вимагало оперативності.

Нагадаємо, Microsoft почала поширення своєї новітньої ОС 5 жовтня 2021 р. Тоді ж у продажу з’явилися ПК з попередньо встановленою системою та коробкові версії Windows 11. Таким чином, розробникам стало необхідно підтримувати роботу вже двох гілок Windows, жодна з яких не відрізняється видатною “безглючністю”.

Після оновлення до “одинадцятки” користувачі зіштовхнулися з низкою проблем та особливостей операційної системи. Наприклад, частина користувачів скаржилася на непрацездатність нової кнопки “Пуск” і “стару” панель завдань, яка нібито перекочувала в Windows 11 “з десятки”, а також витік оперативної пам’яті через “Провідник” та падіння швидкості доступу в інтернет при використання додатків Killer та Smartbyte компаній Intel та Dell відповідно.

Раніше, ми вже повідомляли про проблеми продуктивності Windows 11 на комп’ютерах із процесорами AMD Ryzen. Сильніше за інших постраждали геймери, які воліють грати на ПК, а не на консолях. У іграх продуктивність чіпів AMD після переходу на Windows 11 могла просідати на 10-15% від номінальних значень. У стандартних програмах цей показник становив 3-5%. Спроба виправити ситуацію лише посилила її, хоча зрештою Microsoft вдалося подолати зниження продуктивності на машинах із процесорами Ryzen.

Нарешті, Windows 11 відмовлялася працювати з принтерами та БФП популярного бренду Brother.

Кінець епохи гнучких дисків

Накопичувачі на дискетах масово застосовувалися з 1970-х років ХХ століття. Виробництво одного з найпопулярніших представників технології запису на магнітний диск – 3,5-дюймової дискети – стартувало в 1981 р. Протягом більш ніж 20 років “тридюймівка” була основним зовнішнім носієм, що дозволяло переносити інформацію з одного комп’ютера на інший. Наприклад, в 2002 році компанія Sony продала 47 млн. ​​3,5-дюймових дискет.

3,5-дюймова дискета – тонкий гнучкий пластиковий диск з феромагнітним покриттям, поміщений в міцний пластмасовий корпус. Зчитуюча та записуюча голівки дисководу взаємодіють із накопичувачем через спеціальне «віконце» в корпусі. Залежно від типу дискети воно може бути прикрите захисною шторкою.

Саме зображення 3,5-дюймової дискети лягло в основу піктограм кнопки збереження інформації на диск у ряді програм з графічним інтерфейсом користувача. Наприклад, у текстовому процесорі Microsoft Word він задіяний досі.

У 2021 р. жоден сучасний персональний комп’ютер не оснащується флоппі-дисководом з огляду на вкрай низьку популярність дискет на фоні їх малої ємності – до 2,88 МБ.

Серед перших компаній, що відмовилися від 3,5-дюймових носіїв, були Apple та Dell. Apple вперше викреслила відповідний привід зі своєї продукції 1998 р., представивши нову модель десктопу Macintosh. Dell наслідувала цей приклад у 2003 р.

Ще через сім років, у квітні 2010 р. компанія Sony, один з найбільших виробників дискет даного формату, оголосила припинення виробництва 3,5-дюймових дискет у березні 2011 р.