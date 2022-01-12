Рейтинг кращих смартфонів 2021 року: вибір GSMinfo

Хороший смартфон сьогодні не тільки має запас потужності на кілька років, якісні камери та ємний акумулятор. Виробники оснащують топові пристрої екранами з високою частотою оновлення кадрів, супершвидкою зарядкою та новими режимами зйомки. Редакція GSMinfo обрала найкращі смартфони на українському ринку в 2021 році.





Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra – найкращий флагман Samsung у 2021 році: у нього величезний запас оперативної пам’яті (від 12 Гбайт) та один з найпотужніших мобільних процесорів Exynos 2100. Таких параметрів з легкістю вистачить на 3-4 роки зручної роботи, якщо не більше.

Galaxy S21 Ultra отримав величезний 6,8-дюймовий AMOLED-екран із динамічною частотою оновлення від 10 до 120 Гц. До речі, вперше на смартфоні Samsung ви отримуєте одночасно роздільну здатність QHD+ та частоту 120 Гц.

Ще однією особливістю гаджета є об’єктиви з 3-кратним та 10-кратним оптичним зумом, а також 100-кратний гібридний суперзум. Основний ширококутний модуль з роздільною здатністю 108 Мп та системою фокусування Dual Pixel тепер непогано справляється з макро. Також камера дозволяє знімати в RAW та HEIF. Загальна якість зйомки також покращена: портрети стали виглядати чіткішими, а знімки в нічному режимі — яскравішими.

У зйомці з’явився новий режим режисера, який дозволяє знімати з використанням фронтальної та основної камери одночасно. А ще в цій моделі Samsung вперше пропонує підтримку S Pen на смартфоні S-лінійки – раніше він працював лише з Galaxy Note. Також апарат вміє знімати відео в 8К до 24 fps, хоча дивитися такий контент поки що особливо ніде — навіть 4К-відео пропонують далеко не всі сервіси. До речі, 4K з 60 fps тепер можуть знімати всі модулі камер.

iPhone 13 Pro Max

Новинка 2021 року працює на найпотужнішому чіпі Apple A15 Bionic. Цього разу оновилися можливості камери: з’явився дуже гідний режим макро- та кінематографічний режим, при якому під час відеозйомки камера автоматично стежить за об’єктом, утримуючи його у фокусі. Загалом у камери три об’єктиви: два по 12 Мп та лідар. Нічний режим тепер працює з телеоб’єктивом, який до того ж підтримує триразовий оптичний зум.

Моноброва у флагмана зменшилася на 20%, а 6,7-дюймовий екран тепер має режим ProMotion, в якому частота оновлення коливається від 10 до 120 Гц і адаптується під демонстрований контент. Завдяки цій функції та новому чіпу нинішній флагман став рекордсменом з автономності: ємність акумулятора склала 4352 мАг, і на такій батареї гаджет проживе майже дві доби. Загалом він працює без підзарядки на 2,5 години довше, ніж iPhone 12 Pro Max.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro – більше не “вбивця флагманів”, але гідний конкурент нинішнім лідерам. Так, камери цього разу розробили разом з Hasselblad – вони точно передають колір, пропонують оптичну стабілізацію та створюють чудові знімки в умовах недостатнього освітлення.

Всього на задній панелі 4 модулі роздільною здатністю 48, 8, 50 і 2 Мп. 8-мегапіксельний телеоб’єктив має 3-кратний оптичний зум. Крім того, є підтримка професійного режиму Hasselblad Pro Mode та можливість знімати 8К-відео з частотою 30 fps. А завдяки надбудові OxygenOS і великому запасу оперативної пам’яті (8 або 12 Гбайт), з Snapdragon 888 вичавлюється максимум швидкості.

У моделі використовується 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із динамічним регулюванням частоти оновлення кадрів у діапазоні від 1 до 120 Гц. Це допомагає продовжити термін служби батареї, ємність якої становить 4500 мАг. Втім, автономність у жодному разі не буде проблемою, тому що в комплекті з гаджетом йде ЗП потужністю 65 Вт. А технологія OnePlus WarpCharge 65T дозволяє зарядити смартфон трохи більш ніж за 30 хвилин. Крім того, є підтримка бездротової зарядки 50 Вт.

Але пристрій має і мінуси. Так, скляно-металевий корпус захищений від води лише в одній версії (для американського ринку). Карти microSD не підтримується у всіх модифікаціях, так що доведеться задовольнятися 128 або 256 Гбайт вбудованої пам’яті.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 – гаджет з високою продуктивністю, великим яскравим екраном та якісною камерою. Mi 11, як і раніше, ефектно виглядає в скляному корпусі, особливо в забарвленні Horizon Blue. Також він отримав стереодинаміки Harman/Kardon.

У Mi 11 використовується 6,81-дюймовий AMOLED-дисплей із загнутими краями та роздільною здатністю 3200х1440 пікс. У найкращих традиціях цього року флагманів він підтримує частоту оновлення 120 Гц. За швидкодію в смартфоні відповідає актуальний процесор Snapdragon 888 та 8 або 12 Гбайт оперативної пам’яті.

Основою камери став датчик роздільною здатністю 108 Мп, але вже з апертурою f/1.9, тоді як минулого року її значення становило f/1.7. Його доповнює надширококутна камера та модуль макро, але без телевика.

Акумулятор ємністю 4600 мАг заряджається за 45 хвилин – завдяки комплектній зарядці потужністю 55 Вт. До речі, вона не сильно поступається бездротовій потужністю: від швидкої зарядки 50 Вт смартфон підживлюється за 50 хв.

Серед мінусів моделі відзначимо відсутність водозахисту: за цим до Mi11 Ultra.

HUAWEI Mate P40 Pro

Фотофлагман HUAWEI, який вийшов наприкінці 2020 року, як і раніше, залишається найактуальнішим пристроєм у лінійці HUAWEI Mate в Україні. І, звичайно, тут встановлені камери Leica: головний модуль 50 Мп доповнений ширококутним та телеоб’єктивом з роздільною здатністю 20 та 12 Мп відповідно. Телевік підтримує 5-кратний оптичний зум та OIS. Крім того, камера вміє писати відео в 4К при 60 fps та має лазерний автофокус.

Смартфон працює на базі Kirin 9000 і оснащується 8/256 Гбайт пам’яті – про жодні проблеми з продуктивністю не може бути й мови. А акумулятор ємністю 4400 мАг підтримує провідну зарядку потужністю 66 Вт, бездротову 50 Вт і реверсивну – для живлення аксесуарів, наприклад, навушників. Також серед переваг пристрою відзначимо стереодинаміки, ІЧ-порт для управління гаджетами розумного будинку та водозахист за стандартом IP68.

Realme GT Master Edition

Цього року вийшла нова лінійка Realme GT – вона замінила серію X. Realme GT Master Edition – найкращий апарат із середнього цінового сегмента з вельми гідними характеристиками. А дизайн від Наото Фукасави виглядає інтригуюче: смартфон вийшов у двох кольорах, перламутровому та сірому із задньою панеллю з веганської шкіри.

Флагманський realme GT оснащений процесором Snapdragon 888, а Master Edition отримав не таку топову, але досить потужну ігрову платформу Snapdragon 778G. Також апарат має дві модифікації пам’яті: 6/128 та 8/256 Гбайт. Відзначимо швидку зарядку потужністю 65 Вт та дисплей Super AMOLED із частотою оновлення кадрів 120 Гц, яка зазвичай підтримується лише флагманами.

Основна камера отримала три датчики (64+8+2 Мп), які видають якісні знімки при денному освітленні: чітка картинка, деталізація на висоті. На компроміс виробник вирішив піти щодо водозахисту (його просто немає). Натомість зберігся 3,5-мм роз’єм для навушників.

Oppo Find X3

Oppo Find X3 базується на новому Snapdragon 870 і має 8 або 12 Гбайт ОЗП типу LPDDR5 і 256 Гбайт флеш-пам’яті UFS 3.1. За потужністю він відстає від старшого Find X3 Pro, але останній поки що важко купити в Україні. В іншому у смартфонів однакові характеристики: наприклад, 6,7-дюймовий дисплей AMOLED з роздільною здатністю QHD+ має адаптивну частоту оновлення до 120 Гц та підтримує HDR10 +.

Модель отримала просунуту квадрокамеру. Основний датчик з роздільною здатністю 50 Мп та діафрагмою f/1.8 підтримує оптичну стабілізацію. Другий модуль – «надширік» з тією ж роздільною здатністю 50 Мп, третій – телеоб’єктив 13 Мп з 5-кратним гібридним зумом. Доповнює їх сенсор для зйомки макро в 3 Мп із записом відео. До речі, це не базова функція «для галочки», як зазвичай буває з макро: об’єктив вміє знімати з 60-кратним збільшенням, тобто результат схожий на зображення з мікроскопа.

Oppo Find X3 працює на Android у фірмовій оболонці ColorOS 11.2. Батарея ємністю 4500 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 65 Вт по дроту та 30 Вт – бездротову. Крім того, від смартфона можна заряджати інші гаджети.

HONOR 50

Бренд HONOR виведений з-під американських санкцій, тому смартфон підтримуватиме сервіси Google. Пристрій оснащений новим і потужним восьмиядерним чіпом Snapdragon 778G, заснованим на 6-нм техпроцесі, а також 8/12 Гбайт ОЗП і 128/256 Гбайт флеш-пам’яті. Тож за швидкість роботи можна не переживати.

Крім цього HONOR 50 може похвалитися 6,67-дюймовим загнутим по краях OLED-дисплеєм FHD+ із підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Камери виглядають оригінально: на задній панелі один під одним розташувалися два кільця. У першому знаходиться здебільшого модуль 108 Мп, у другому — 8-мегапіксельний «ультраширік» і два допоміжні сенсори по 2 Мп.

У HONOR 50 фронтальна камера одна, а у Pro-моделі – дві, 32+12 Мп. Також у старшої версії трохи більший 6,72-дюймовий екран і є підтримка 100-ватної зарядки, тоді як у молодшої – «лише» 65 Вт. Офіційна вартість гаджета в Україні поки невідома, але можна замовити глобальну версію за ціною від 440 доларів за базовий HONOR 50 з 8/128 Гбайт пам’яті.