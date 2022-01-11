50 000 гривен за советскую игрушку: кто скупает винтажные вещи СССР

Несколько лет назад старые игрушки выбрасывали на свалку, но не спешите. Игрушки СССР дорожают с каждым годом. Уже сейчас коллекционеры готовы отдать от тысячи гривен за редкие куклы и машинки.





Мы просмотрели объявления на OLX и собрали топ-5 игрушек СССР, которые сейчас можно выгодно продать.

Педальные машины

Детский транспорт времен СССР сейчас можно выгодно продать. За нерабочую машинку можно получить около 5 000 гривен, рабочая машинка стоит около 10 000 гривен.

Такая игрушка была пределом мечтаний советского мальчишки. Они работали по принципу велосипеда, внутри есть две педали, которые крутят передние колеса. Такие игрушки выпускали ограниченной серией в 80-х, поэтому сейчас за ними гонятся по всему миру.

Модельки авто

Копии авто в СССР называли «модельками». Их производили в масштабе 1/43. Сейчас такую игрушку можно продать от 100 до 10 000 гривен. Все зависит от состояния и года выпуска. Например, машинка с коробкой стоит около 5 тысяч гривен, если на авто будет номер с завода, цена вырастет минимум вдвое.

Кукла Нина

Кукла Нина, сделанная на заводе «Кругозор» сейчас настоящий раритет. Продать игрушку можно за 3 000 гривен. Если есть коробка, цена может вырасти вдвое, а то и втрое. Высота куклы – 75 см. Она двигает конечностями, может стоять и поворачивать голову. Дороже всего стоит кукла в костюме космонавта – около 50 тысяч гривен.

Военная техника

В Союзе пользовались спросом игрушки, которые можно собрать своими руками, например, Советский танк из картона в 70х годов. Сейчас такое изделие – настоящий раритет. Новая поделка с коробкой оценивается в 6 тысяч гривен.

А вот набор из 7 металлических игрушек военной техники можно продать за 14 000 гривен, если есть коробка.

Коляски для кукол

Далеко не все советские семьи могли купить коляску для ребенка, что уж говорить об игрушечной. Сейчас такая игрушка есть почти у каждой девочки. А раньше, игрушечные коляски делали из металла и украшали кожей, поэтому они отлично сохранились до нашего времени. Такую игрушку сейчас можно продать за 14 тысяч гривен.