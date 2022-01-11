Украинцы начали получать доплаты к пенсиям: выросли ли выплаты на несколько тысяч, как было обещано?

Осенью и в декабре 2021 украинцам постоянно анонсировали повышение пенсий. В 2022 году власти обещали существенно повысить пенсию для многих категорий граждан. Без доплат не должен остаться никто.





Уже с января по несколько тысяч сверху до основной выплаты должны получать чернобыльцы, люди с инвалидностью и лица, которые потеряли близких родственников в зоне АТО. Доплаты в этот период анонсировали и для женщин, которым исполнилось 60. Сбылись ли обещания? Рассказываем.

Люди таки получают обновленную пенсию и их ожидания сбылись

Начиная с 4 января 2022 года пенсионеры из указанных категорий начали получать повышенную пенсию.

Лица, лишившиеся в зоне АТО близких родственников, например, сына/супруга, жену или дочь, имеют право на минимальную пенсию 7 800 грн. Если в семье два таких лица, то обоим начисляется доплата. В среднем эта выплата по сравнению с прошлым годом выросла на 1800 грн. В прошлом году эту пенсию получало около 2000 человек, в этом году их количество выросло почти до 3 500, что не может не расстраивать… Повысили пенсию и лицам, которые получили инвалидность или травмировались при ликвидации аварии на ЧАЭС. Таких лиц в Украине немного больше чуть 21 000. В среднем им повысили выплаты на 2 900 грн. Размер доплат зависит от группы инвалидности. Свою обещанную доплату получили и женщины, которым в этом году исполнилось 60. Так как в Украине в 2021 году завершилось повышение пенсионного возраста для женщин, тем, кто не вышел на пенсию в 59, а в 60 решила выплатить компенсацию в размере 9%.

Последующие повышения будут не столь существенными. Весной состоится очередная индексация, впоследствии будет перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума. Осенью доплату в 300 грн получит возрастная категория 70-75 лет.