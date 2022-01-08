Куди зникли компактні смартфони: чому 6,5 дюймів це вже не «лопата»

Дисплеї стають все більшими, але розміри самих смартфонів за останні роки змінилися не так вже й сильно. Як таке можливо, і чому 6,5 дюйми зараз вже зовсім небагато?





З кожним роком екрани смартфонів стають все більшими, і зараз нікого не здивувати гаджетами з 6,8 або навіть 7-дюймовим дисплеєм. Причому сучасні ринкові тенденції явно кажуть, що це не забаганка виробників. Попит на великі смартфони дійсно дуже високий, тоді як компактні гаджети, що з’являються на ринку, часто провалюються в продажах.

Іншими словами, у великих смартфонах зацікавлені споживачі.

Але чому це трапляється? Куди зникли невеликі 5-дюймові гаджети і з чим пов’язаний інтерес користувачів до збільшення екранів смартфонів?

З чого все починалося

Для того, щоб зрозуміти це, озирнемося трохи назад. Перші смартфони оснащувалися 4 або в кращому випадку 5-дюймовими екранами, а 4,7 дюймовий iPhone довгий час вважався мало не еталоном ринку смартфонів.

Справа в тому, що в ті часи смартфон розглядався багатьма як простий стільниковий телефон з розширеними можливостями. Насамперед гаджет купувався для здійснення дзвінків, обміну повідомленнями та всього того, до чого звик рядовий користувач. Більш того, перший iPhone з 3,5-дюймовим дисплеєм здавався справжнім гігантом у порівнянні із звичайними кнопковими дзвонилками. Чого вже говорити про перший Samsung Galaxy Note, що з’явився в 2011 році, з 5,3-дюймовим дисплеєм, який відразу ж охрестили «лопатофоном».

Але головна проблема була навіть не у діагоналі дисплея, а у величезних рамках перших смартфонів. Наприклад, цей 3,5-дюймовий iPhone мав розміри 115,5 х 61 х 11,6 мм, а габарити 5,3-дюймового Galaxy Note доходили до 146,85 х 82,95 х 9,65 мм.

Чарівність тонких рамок

Згодом виробники навчилися ховати фронтальну камеру в отворі в екрані, заганяти її у невеликий виріз, а останнім часом й інтегрувати в дисплей, роблячи її максимально непомітною. Смартфони позбулися фізичної кнопки під екраном, на місце якої прийшов повністю сенсорний інтерфейс, а решітка динаміка стала максимально тонкою і перемістилася впритул до бічної грані пристрою.

Разом з усіма цими нововведеннями у виробників з’явилася можливість практично повністю позбавитися колись величезних верхньої та нижньої рамок смартфонів. А розміри екранів збільшилися без шкоди для загальних габаритів пристроїв.

Пам’ятаєте цей «лопатофон» Samsung Galaxy Note з 5,3-дюймовим екраном? Сучасний iPhone 13 mini має навіть трохи більшу діагональ у 5,4 дюйма, але які його розміри? 131,5 х 64,2 х 7,65 мм проти 146,85 х 82,95 х 9,65 мм у першого Note. Як кажуть, відчуйте різницю.

Звичайно, прогрес міг піти і у бік зменшення розмірів смартфонів. Але цьому завадив цілий набір факторів. Це і бурхливий розвиток мобільних сервісів і розширення можливостей самих смартфонів, реалізація яких виявилася можлива тільки у відносно великому корпусі, і переваги самих користувачів.

Смартфони поступово витіснили з ринку mp3-плеєри та прості камери-мильниці. Вони стали активно використовуватися для спілкування у месенджерах, перегляду відео та серфінгу в інтернеті. А все це найпростіше робити з максимально великим екраном.

Кінематографічне співвідношення сторін екрану

Головна проблема в тому, що виробники не могли до нескінченності збільшувати розміри екранів. І справа тут не стільки в тому, що надто великі смартфони не дуже зручно носити із собою, як у звичайній ергономіці. Вважається, що ідеальний смартфон це такий смартфон, з яким можна легко працювати однією рукою.

Таким чином, на світ з’явилися смартфони, екрани яких замість традиційного колись 16:9 отримали витягнуте співвідношення сторін 18:9. Це дало змогу зменшити ширину гаджета, дозволивши використовувати його однією рукою навіть при діагоналі екрана 6,5-6,8 дюйма. Першою таку концепцію широко застосувала корейська LG із її флагманським смартфоном LG G6. За нею підтягнулися інші виробники, котрі продовжили розвивати цю ідею. І зараз на ринку можна зустріти смартфони зовсім з екзотичним співвідношенням сторін. Чого тільки вартує Sony з її кінематографічним 21:9 екраном.

Звичайно, витягнутий дисплей не завжди зручний – спробуйте дотягнутися великим пальцем до далекого кута. І тут на допомогу користувачам прийшли різні програмні фічі на кшталт поділу екрана. Вони остаточно закріпили ринкову тенденцію випуску смартфонів з 18:9 і вищими екранами.

Нескінченні екрани

Окремим відгалуженням у розвитку ринку стали так звані «нескінченні» екрани або, говорячи простою мовою, дисплеї з вигнутими краями, які частково заходять на бічні торці смартфона. Такі вигнуті елементи майже не беруть участь у виведенні картинки, які головне завдання — надати дизайну смартфона певну родзинку.

Проте за вказівки характеристик екрана береться його повна діагональ, незалежно від її користі. Ну а це означає, що, наприклад, при «паперових» 6,7 дюйма ви отримаєте екран з корисною діагоналлю 6,5 дюйма або ще менше. Причому ті самі «зниклі» 0,2 дюйми практично не збільшують фізичні розміри смартфона, і він стає ще компактнішим.

Підсумки

До чого ми ведемо? За минулі роки смартфони перетворилися із простих дзвонилок із злегка розширеними можливостями на повноцінні мультимедійні комбайни. Ми використовуємо їх для того, щоб подорожувати в інтернеті, дивитися відео, грати, знімати фото та відео, слухати музику та навіть працювати. Все це стало можливим лише завдяки збільшенню діагоналі смартфона. А її зростання насамперед зумовлено тими можливостями, які відкривають сучасні смартфони.

Але справа навіть не так у цьому, як у тому, що, незважаючи на майже 2-кратне зростання діагоналі, фізичні габарити смартфонів змінилися не так вже й сильно. Збільшення їх розмірів чудово компенсується більш тонкими рамками та зміною співвідношення сторін самого екрану. І якщо ви покладете поруч старий 5-дюймовий гаджет і сучасний 6,5-дюймовий смартфон, то ви побачите, що вони майже не відрізняються своїми розмірами. Справа лише в тому, наскільки ефективно вони використовуються.

Більше того, діагональ екрана вже не визначає фізичні розміри самого смартфона. Як тут не згадати відносно новий приклад у вигляді iPhone SE 2020 з 4,7-дюймовим екраном. Як думаєте, наскільки він менший за 5,4-дюймовий iPhone 13 mini? Незважаючи на те, що iPhone SE – це відносно новий смартфон, що вийшов в 2020 році, він використовує дизайн з широкими рамками зверху і знизу від екрану, тоді як рамки iPhone 13 mini вже набагато менші. В результаті останній виявився навіть компактнішим за SE з набагато більш мініатюрним дисплеєм.

Що на нас чекає далі?

Не виключено, що з часом звичайні смартфони поступляться місцем складним гаджетам, які вже зараз починають набирати популярність. Щоправда, станеться це лише тоді, коли складні екрани стануть надійнішими та міцнішими, а самі смартфони – менш дорогими.