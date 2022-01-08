Пенсії перерахують 5 разів: як зросте дохід пенсіонерів у 2022 році

У Пенсійному фонді розповіли, як перераховуватимуть пенсії у 2022 році та скільки отримуватимуть пенсіонери вже до кінця 2022 року.





У Міністерстві соціальної політики повідомляють, що планується одразу п’ять етапів підвищення пенсій, але лише два з них торкнуться всіх категорій населення, яке отримує пенсійні виплати.

Перша індексація планується у березні. Вона торкнеться непрацюючих пенсіонерів. Сума надбавки залежатиме від індексу інфляції та зростання середньої зарплати у країні. Для перерахунку не слід відвідувати Пенсійний фонд. Усі перерахунки будуть проведені автоматично. Також пенсіонерам старше 80 щомісячно доплачуватимуть 500 гривень, а пенсіонерам від 75 до 80 років – 400 гривень щомісяця.

У квітні перерахують виплати працюючим пенсіонерам. Сума надбавки залежатиме від страхового стажу та поточної зарплати пенсіонера. Коефіцієнт підвищення можна дізнатися в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду або особисто завітати до місцевого ПФ.

У червні змінять мінімальні та максимальні пенсії. Причина – підвищення прожиткового мінімуму до 2027 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2027 гривень. Водночас максимальна пенсія зросте до 20 027 гривень.

У жовтні підвищать пенсії громадянам, яким від 70 до 75 років, і вони виконали мінімальні вимоги по стажу. Їм доплачуватимуть по 300 гривень щомісяця. А якщо у пенсіонера 35 років стажу, то їхні пенсії зростуть до 3 тисяч гривень.

У грудні очікується ще одне підвищення мінімальної та максимальної пенсій. Мінімальна виплата збільшиться до 2093 гривень, максимальна пенсія зросте до 20 093 гривень. Непрацюючі пенсіонери, віком від 60 до 70 років та стажем 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки) можуть розраховувати на пенсію від 2,5 тисяч гривень.