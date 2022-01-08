Науковці розповіли, що таке нейтронна бомба та як вона з’явилася

Нейтронна бомба – це ядерний заряд з відносно невеликою силою вибуху, але потужною смертельною дозою радіації, що поширюється навколо місця вибуху.





Батьком цієї технології є Семюел Т. Коен, який у 1958 році запропонував зміни у конструкції водневої бомби за проектом Теллера-Улама.

Семюел Т. Коен.

Вчений рекомендував зняти уранову мантію, що збільшувало ефективне поле на місці вибуху. Тому нейтронні бомби виробляють досить невеликих розмірів, проте їх смертоносна сила полягає в розширенні зони радіоактивного викиду. Вибух снаряда потужністю 1 кілотона може викликати пошкодження в радіусі кількох сотень метрів, але дальність смертельної радіації вже вимірюється в кілометрах.

Таким чином, іонізуючі частинки можуть подорожувати на великі відстані. Найбільший інтерес до цього виду зброї припав на період холодної війни, коли над її розробкою працювали і США, і СРСР, і Китай. За даними програми Safeguard, лише у Сполучених Штатах було побудовано понад 120 бомб, з яких донедавна 70 перебували на озброєнні. Лише президент Джордж Буш у 2003 році знешкодив останні боєголовки всіх типів ракет.

Принцип дії нейтронної бомби

Залишається питання: як працює нейтронна бомба? Основну роль бомбі грає відсутність згаданої вище уранової мантії. Конструкція нейтронної бомби дозволяє нейтронним частинкам ізотопу водню вільно проходити через матеріал, що оточує слабкий водневий заряд вагою всього кілька грамів.

Ця проста процедура значно знизила руйнівну силу самого вибуху, дозволяючи нейтронам викликати руйнацію на великих відстанях, але не руйнування елементів довкілля. Звідси й термін “чиста бомба”. Ідея Коена дозволяє ефективно боротися з піхотою супротивника без руйнування будівель, транспортних засобів та інфраструктури.

Схема влаштування нейтронного боєприпасу. 1 – Корпус боєприпасу із системою утримання у зоні реакції. 2 – Суміш дейтерію і тритію. 3 – Відбивач нейтронів. 4 – Заряд плутонію 239. 5 – Заряд ВР. 6 – Детонатор. 7 – Джерела нейтронів.

Принцип дії снаряда дуже подібний до принципу дії інших типів термоядерної зброї. У нейтронній бомбі внаслідок вибуху звичайної вибухової речовини відбувається реакція поділу заряду урану або плутонію. Запущена реакція запускає іншу, в якій ядра дейтерію та тритію зливаються разом, утворюючи гелій, і в той же час виділяють гігантську енергію. Дія цього виду зброї ґрунтується насамперед на сильному поширенні смертельного нейтронного випромінювання.

Щоб убезпечити себе від смертельної дії нейтронної бомби, ховайтеся в кімнаті зі стінами товщиною не менше 30 см. Бетонне покриття товщиною вдвічі більше може запобігти опроміненню навіть у найближчій зоні вибуху!

Як нейтронна бомба вбиває?

Що ж, ракета знищує все живе – і флору, і фауну. Таким чином, зброя особливо добре працює проти піхоти та механізованих військ. Хвиля радіації не завдасть занадто великої шкоди бронетехніці (танкам або транспортерам), але екіпажі, що знаходяться в них, будуть схильні до потужних доз радіації. Внаслідок променевої хвороби солдати можуть бути знищені максимум за дві доби.

Нейтронна ракета “Спринт” була частиною протиракетної оборони “Safeguard”.

Нейтронна бомба та атомна бомба – у чому різниця між ними?

Нейтронна бомба – повна протилежність іншим видам ядерної зброї. Заряд не призначений для повного знищення всіх об’єктів у зоні дії. Завдяки випущеній хвилі іонізуючого випромінювання нейтронна бомба орієнтована насамперед на знищення живих організмів, зводячи матеріальні збитки до мінімуму.

Завдяки своїй конструкції бомба набагато ефективніше поширюється нейтронними частинками. Навіть знаменита радянська Цар-бомба потужністю понад 50 мегатон не здатна так ефективно поширювати радіацію. Більше того, іонізація, викликана детонацією нейтронної бомби, набагато краще поширюється на відкритих ділянках.

Незважаючи на загальний відхід світових держав від розширення своїх ядерних арсеналів, слід пам’ятати, що більша частина бомб, що зберігаються, нікуди не зникла. У таких країнах, як Китай і Росія, можливо, ще можна знайти боєголовки з нейтронними зарядами. Однак, як і у випадку з іншою ядерною зброєю, використання нейтронної бомби сьогодні також здається малоймовірним – в основному через її летальний ефект.