Мошенники могут украсть деньги через Wi-Fi: как не стать жертвой

Мошенники уже давно научились узнавать данные банковских карт, находясь в одной сети Wi-Fi с жертвой. Аферисты перехватывают сообщения, пароли и данные банковских карт. Киберполиция рекомендует не пользоваться общедоступными сетями. Лучше вне дома пользоваться мобильным интернетом.





Также категорически не рекомендуется осуществлять банковские операции, когда устройство подключено к общей сети.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать несколько правил:

запретить общий доступ к файлам;

запретить обнаружение гаджета другими пользователями сети;

отказаться от использования общественного Wi-Fi во время авторизации по эмейлу, номеру телефона или социальные сети;

выключить опцию автоматического подключения к открытой сети;

не регистрироваться на новых сайтах с использованием общественной сети Wi-Fi;

если соединение прерывается и переподключается, лучше отказать от использования.

Как действуют мошенники

Самый популярный способ завладеть данными банковской карты через общественный Wi-Fi – подделать сеть. Мошенник создает сеть и дает ей название как в ближайшем кафе или учреждении. Пользователь подключается к безопасной, на первый взгляд, сети и даже не подозревает, что мошенник следит за всеми действиями.

Таким способом мошенники получают доступ к платежным системам, узнают пароли к мобильному банкингу и социальным сетям. Этой информации достаточно, чтобы снять деньги с карты. При этом они копируют популярные Wi-Fi сети, к которым подключаются тысячи людей каждый день. Даже если вы подключаетесь к сети в любимом кафе не первый раз, никогда нет гарантии, что мошенники не расставили сети. В любом случае лучше оплатить мобильный интернет и не беспокоиться о своих деньгах.