Криптоінтвестор назвав 6 перспективних криптовалют, які виростуть у 2022 році
На крипті продовжують багатіти. Найдешевший і найшвидший спосіб, про який мріють усі — купити невідому монету, почекати поки вона вистрілить і перетворить 50-100 вкладених доларів на десятки тисяч. Головне тільки вгадати, у що саме вкладатися, тому що нові токени з’являються пачками, і здебільшого виявляються, в кращому разі, незатребуваними, а в гіршому — чистим скамом.
Як варіант – можна послухати прогнози авторитетних трейдерів і аналітиків. Цікаві поради нещодавно дав один із таких товаришів — Остін Арнольд, який має понад 1 млн передплатників на Ютубі. Він виділив 6 криптовалют, які можуть вистрілити у 2022-му .
- Sonala (SOL) . Ця платформа являє собою смарт-контракт, який називають більш вигідним і потужним конкурентним перевантаженого Ethereum. Звичайно, до Ефіру їй поки що далеко, але SOL поступово набирає обертів: на початку 2021 року 1 монета коштувала ~ 1.5 $, зараз – більше 150 $. І це не межа: завдяки гаманцю Phantom, у якого вже понад 10 млн користувачів, SOL може дорожчати й надалі.
- Polkadot (DOT ) . Це мережа, яка дозволяє розробляти блокчейни для інших проектів. За 2021 рік токен штормило: з 5-7 $ він злітав до 40 $, і падав до 12 $, але зараз начебто стабілізувався на позначці в 25-28 $.
- Cardano (ADA) . Чергова альтернатива Ефіру, яка може обробляти більше транзакцій за менших витрат. ADA має активний пул розробників, і поки що коштує порівняно дешево (трохи дорожче за 1 $), тому нею можна закупитись навіть на невелику суму.
- Polygon (MATIC) . Ще одна недорога (2.4 $) монета. Але ще рік тому вона коштувала взагалі 0.01-0.03 $! Тому своїх власників MATIC вже нехило порадував, і їм можна позаздрити . Але перспективи зростання ще більші.
- Chainlink (LINK) . Популярна децентралізована блокчейн-мережа, яка дозволяє іншим блокчейнам отримувати дані від різних джерел, і перевіряти їх справжність. Про неї багато хто говорив ще минулого року, але весь 2021 токени штормило. Цінник на LINK з моменту запуску круто злетів (з 0.3 $ до середніх 25 $ ), і перспективи ще є.
- Aave . За 2021 рік один з основних кредитних DeFi- протоколів виріс на 182 %, у піку досягаючи 661 $, але потім відскочив нижче за позначку в 300 $. За таким відскоком цілком може бути зростання, тим більше що розробники планують створити йому мобільний гаманець.
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