Криптоінтвестор назвав 6 перспективних криптовалют, які виростуть у 2022 році

На крипті продовжують багатіти. Найдешевший і найшвидший спосіб, про який мріють усі — купити невідому монету, почекати поки вона вистрілить і перетворить 50-100 вкладених доларів на десятки тисяч. Головне тільки вгадати, у що саме вкладатися, тому що нові токени з’являються пачками, і здебільшого виявляються, в кращому разі, незатребуваними, а в гіршому — чистим скамом.





Як варіант – можна послухати прогнози авторитетних трейдерів і аналітиків. Цікаві поради нещодавно дав один із таких товаришів — Остін Арнольд, який має понад 1 млн передплатників на Ютубі. Він виділив 6 криптовалют, які можуть вистрілити у 2022-му .