Очередная мошенническая схема: не верьте, что выиграли деньги, а то потеряете свои собственные

Аферисты не переведутся никогда. Каждый раз появляются новые схемы одна изящнее другой. Однако не перевелись и примитивные аферы, которым уже много лет, но почему-то всегда находится кто-то, кто в это верит. Речь о так называемых больших денежных выигрышах.





Мошенники снова “проснулись”. Организовали новые условия, открыли новую компанию, и уже по полной звонят людям. О своем диалоге с аферистами рассказал журналист одного из киевских изданий.

Звонят из номера 0444559265 и других похожих

Мужчине позвонили по данному номеру и сообщили, что он выиграл 400 000 грн. Мол его номер попал в их базу данных случайно, и вот в недавнем розыгрыше победил именно он. Для того чтобы получить выигрыш, нужно сообщить собственное имя, фамилию, отчество и место жительства. Казалось бы, номер банковской карты не просят, паспортных данных тоже….Многих это успокаивает и настраивает на азартный лад. Мол, а вдруг.

Журналист решил продолжить диалог, назвал выдуманное им имя и ложный адрес. Оператор на том конце трубки сказала, что с ним свяжутся уже через несколько дней и переведут выигрыш. И с мужем связались, но чтобы получить деньги нужно было выполнить одно условие. Купить один из трех наборов: красота, здоровье или дом. Каждый набор стоит 1100 гривен, и только после этого деньги переведут на счет. По другому никак!

Это невероятно банально!

Конечно же, никаких средств никто не переведет. Таким образом, мошеннические компании, финансовые пирамиды продают ежегодно доверчивым людям дешевую и некачественную продукцию на миллионы гривен. В наборах за 1100 грн., продукция примерно на 300 грн. Чаще всего на такое ведутся пенсионеры, поэтому предупреждайте своих стариков. А еще всегда, убивайте в поисковиках незнакомые номера телефонов. Обычно, если это мошенники, то на них уже пожаловались сотни людей и по их отзывам вы сразу поймете, кто вам звонил.