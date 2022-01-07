Известный астролог прогнозирует трем знакам затяжную белую полосу, которая начнется уже в январе

Астрологов много, но не все имеют хорошую репутацию. Не сомневаемся, что действительно талантливых специалистов, умеющих расшифровать то, что говорят звезды, очень не много. Но все же они есть.





Одним из астрологов, которым действительно доверяют, является Павел Глоба. Он всегда составляет гороскопы, которые сбываются. Это тот случай, когда действительно следует прислушиваться и сделать для себя определенные выводы.

И вот Глоба составил гороскоп на ближайшее время для нескольких знаков. Астролог уверяет, что их ждет невероятное везение уже в январе.

Лев

Это не зря, ведь 2022 год – Год Тигра, а тигры и львы считаются между собой родственниками. Львам будет очень везти ближайший месяц-два. Все за что вы будете браться будет выходить. Все дела будут завершаться успешно и феерично. Если у вас есть всевозможные замыслы и идеи, начинайте воплощать их уже сейчас. 99% того, что все получится.

Близнецы

Близнецам будет везти, но только при нескольких условиях. Первое – не лениться. Второе – не накапливать дела, как снежный ком. Не откладывайте завтра то, что можно сделать сегодня. Тогда в вашем пространстве будет больше свободных моментов и как следствие производительности.

Овен

Овнам будет везти целый январь, а в конце месяца и вовсе может начать сбываться ваша самая заветная мечта. Не упустите те шансы, которые будет давать вам жизнь. Умейте различить знаки судьбы и подловить тот момент, когда нужно действовать.

Астрологи уверяют, что гороскопы это не пророчества, а просто инструкция к действиям. Большой ошибкой будет прочесть, что вам звезды прогнозируют успех, и сесть без дела в его ожидании. В любом случае действовать нужно. А вот гороскоп может мотивировать и подсказать в каком направлении и когда следует двигаться.