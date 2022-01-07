Відомий астролог прогнозує трьом знакам затяжну білу смугу, яка розпочнеться вже у січні

Астрологів є багато, але не всі мають хорошу репутацію. Не сумніваємось, що дійсно талановитих спеціалістів, які вміють розшифрувати те, що кажуть зірки, дуже не багато. Але все ж таки вони є.





Одним з астрологів, яким дійсно довіряють є Павло Глоба. Він завжди складає гороскопи, які збуваються. Це той випадок, коли дійсно варто прислухатися та зробити для себе певні висновки.

І от Глоба склав гороскоп на найближчий час, для кількох знаків. Астролог запевняє, їх чекає неймовірне везіння вже у січні.

Лев

Це не дарма, адже 2022 рік — Рік Тигра, а тигри і леви вважаються між собою родичами. Левам дуже щаститиме найближчий місяць-два. Все за що ви візьметесь буде виходити. Всі справи завершуватимуться успішно та феєрично. Тож якщо маєте всілякі задуми та ідеї, починайте втілювати їх вже зараз. 99% свідчить про те, що все вдасться.

Близнюки

Близнюкам щаститиме, але лише за кількох умов. Перше — не лінуйтеся. Друге — не накопичуйте справи, як сніжний ком. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Тоді у вашому просторі буде більше вільних моментів, і як наслідок продуктивності.

Овен

Овнам щаститиме цілий січень, а наприкінці місяця й зовсім може почати збуватися ваша найзаповітніша мрія. Не впустіть ті шанси, які даватиме вам життя. Вмійте розрізнити знаки долі, та підловити той самий момент, коли треба діяти.

Астрологи запевняють, гороскоп це не пророцтва, а просто інструкція до дій. Великою помилкою буде прочитати, що вам зірки прогнозують успіх, і сісти без діла в його очікуванні. В будь-якому випадку діяти потрібно. А от гороскоп може мотивувати, і підказати в якому напрямку та коли слід рухатися.