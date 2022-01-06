Новое правило от «Новой почты» запутало клиентов компании

Как сообщают возмущенные клиенты, теперь уведомления о прибытии посылки приходят на 15 минут до того, как груз прибудет в отделение. На «Новой почте» ввели новое правило. Теперь о прибытии посылки оповещают заранее.





Клиент получает SMS-сообщение о том, что посылка уже в отделении и ее можно забрать. Но после визита в отделение оказывается, что посылка еще в пути. Клиент «Новая почта» возмущается, так ему пришлось ждать аж 2 часа до выдачи посылки.

Клиенты спрашивают у представителей «Новой почты», зачем оповещать о прибытии посылки, если машина даже не прибыла в отделение. К тому же немало времени занимает разгрузка. В компании уверяют, что оповещения приходят за 15 минут до того, как посылка будет готова к выдаче. SMS-сообщение оповещает о прибытии машины для разгрузки.

В среднем через 15 минут посылка будет отсканирована и готова к выдаче. А два часа, о которых говорят клиенты – это форс-мажорная ситуация. Обычно такие неприятности не случаются и посылка выдается за 15 минут. Конкретно с этим случаем будут разбираться представители компании и по результатам накажут виновного в задержке выдачи посылки.

Напомним, что раньше смс-сообщение о прибытии посылки присылали после сканирования. То есть посылка гарантированно была в отделении и ее сразу же могли выдать. Теперь нужно ждать, в лучшем случае, 15 минут. Учтите это при следующем визите в отделения «Новая почта», а если не желаете ждать, пользуйтесь услугами курьерской доставки от «Новой почты».

В оговоренное время курьер доставки вашу посылку прямо к двери, домой или на работу. Также можно забрать посылку в почтомате. К тому же до недавно «Новая почта» принимала заявки на установку почтоматов прямо в подъездах. Согласитесь, это мегаудобно.