Українців розізлило нововведення від “Нова пошта”: як нова фішка вплине на клієнтів компанії

Як повідомляють обурені клієнти, тепер повідомлення про прибуття посилки надходять за 15 хвилин до того, як вантаж прибуде до відділення. На «Новій пошті» запровадили нове правило. Тепер про прибуття посилки повідомляють заздалегідь.





Клієнт отримує SMS-повідомлення про те, що посилка вже у відділенні та її можна забрати. Але після візиту до відділення виявляється, що посилка ще в дорозі. Клієнт «Нова пошта» обурюється, тож йому довелося чекати аж 2 години до видачі посилки.

Клієнти запитують у представників «Нової пошти», навіщо сповіщати про прибуття посилки, якщо машина навіть не прибула до відділення. До того ж багато часу займає розвантаження. У компанії запевняють, що оповіщення надходять за 15 хвилин до того, як посилка буде готова до видачі.

SMS-повідомлення повідомляє про прибуття машини для розвантаження. В середньому через 15 хвилин посилка буде відсканована та готова до видачі. А дві години, про які говорять клієнти, – це форс-мажорна ситуація.

Зазвичай такі неприємності не трапляються і посилка видається за 15 хвилин. Саме з цим випадком розбиратимуться представники компанії і за результатами покарають винного у затримці видачі посилки.

Нагадаємо, що раніше смс-повідомлення про прибуття посилки надсилали після сканування. Тобто посилка гарантовано була у відділенні та її одразу ж могли видати. Тепер потрібно чекати, у кращому разі, 15 хвилин. Врахуйте це при наступному візиті до відділення «Нова пошта», а якщо не бажаєте чекати, користуйтеся послугами кур’єрської доставки від «Нової пошти».

В обумовлений час кур’єр доставки вашу посилку прямо до дверей, додому або на роботу. Також можна забрати посилку у поштоматі. До того ж, донедавна «Нова пошта» приймала заявки на встановлення поштоматів прямо в під’їздах. Погодьтеся, це дуже зручно.