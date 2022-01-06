Стало відомо, скільки відпочиватимуть українці у 2022 році та чи доведеться відпрацьовувати

У 2022 році на українців традиційно чекає безліч державних вихідних. Частину з них доведеться відпрацювати. Українцям пояснили, скільки додаткових вихідних буде у 2022 році та скільки субот доведеться відпрацювати.





У 2022 році на свято 8 Березня та День Конституції українці отримають два уікенди одразу по 4 вихідні дні поспіль. За це доведеться відпрацювати по суботах.

Таким чином, робочі дні з понеділка 7 березня перенесуть на суботу, 12 березня. А на День Конституції робочий день перенесуть із понеділка, 27 червня на суботу, 2 липня. Такі правила перенесення вихідних регламентується кодексом України про працю.

Виходить, що чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня, а потім з 25 по 28 червня. Звичайно, це стосується лише тих українців, які працюють за п’ятиденним графіком.

Загалом у 2022 році українці святкуватимуть 11 державних свят, які дають право на додаткові вихідні.

А ось на Різдво українці отримають лише один вихідний день. За попередньою інформацією, 6 січня 2022 року робочий час буде скорочено на годину. 7 січня буде вихідним. 8 та 9 січня припадають на суботу та неділю, які й так неробочі. Понеділок, 10 січня, буде повноцінним робочим днем. Хоча кілька років тому неробочим було і 8 січня, якщо цей день випадав на вихідні, то наступний за вихідними день був би неробочим. Цього року від такої практики відмовилися, бо українці відпочивали 25 грудня на честь Різдва за новим календарем.