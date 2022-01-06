Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы в 2022 году и придется ли отрабатывать

В 2022 году украинцев традиционно ожидает множество государственных выходных. Часть из них придется отработать. Украинцам объяснили, сколько дополнительных выходных будет в 2022 году и сколько суббот придется отработать.





В 2022 году на праздник 8 Марта и День Конституции украинцы получат два уикенда сразу по 4 выходных дня подряд. За это придется отработать по субботам.

Таким образом, рабочие дни с понедельника 7, марта перенесут на субботу, 12 марта. А на День Конституции рабочий день перенесут с понедельника, 27 июня на субботу, 2 июля. Такие правила переноса выходных регламентируется кодексом законом Украины о труде.

Получается, что по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта, а затем с 25 по 28 июня. Конечно, это касается только тех украинцев, которые работают по пятидневному графику.

В целом в 2022 году украинцы будут праздновать 11 государственных праздников, которые дают право на дополнительные выходные.

А вот на Рождество украинцы получат лишь один выходной день. По предварительной информации 6 января 2022 года рабочее время будет сокращенно на час. 7 января будет выходным. 8 и 9 января приходятся на субботу и воскресенье, которые и так нерабочие. Понедельник, 10 января, будет полноценным рабочим днем. Хотя несколько лет назад нерабочим было и 8 января, если этот день выпадал на выходные, то следующий за выходными день был бы нерабочим.

В этом году от такой практики отказались, так как украинцы отдыхали 25 декабря в честь Рождества по новому календарю.