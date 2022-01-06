Українські мобільні оператори підвищують тарифи: скільки заплатимо у січні

Найбільші українські оператори мобільного зв’язку повідомили про підвищення тарифів. Вже з 1 січня 2022 року плата для абонентів зросте.





Якщо говорити про лідера мобільного зв’язку на українському ринку Київстар, то суттєво зміняться умови тарифу Smart. Тепер він коштуватиме на 50 гривень більше. Водночас, абоненти отримають додаткові 80 хвилин на дзвінки в інші мережі, в тому числі за кордон.

Також зросте вартість хвилини переадресованого дзвінка із номера 0-800 для користувачів бізнес-сервісом Київстар. У середньому, послуга подорожчає на 10%. Виходить, що послуга розсилки смс комерційного контакт-центру тепер коштуватиме в районі 55 копійок за одне повідомлення.

Водночас, Vodafone підвищує вартість місячного пакету в рамках тарифів Vodafone 4G Smart XS. Він подорожчає одразу на 55 гривень. При цьому раніше вартість тарифу складала 45 гривень за тарифний місяць.

Найлояльніші умови залишуться в мобільного оператора Lifecell. Єдине нововведення – з 1 січня буде відключено акцію у рамках тарифу «України – Разом!». Тобто, українці більше не можуть розраховувати на знижку 10%.

Нагадаємо, що нещодавно найбільший мобільний оператор – Київстар, розігнав 4G інтернет до рекордної швидкості. Передача даних відбувалася на швидкості 1,1 Гб, щоправда, поки що в лабораторних умовах. Враховуючи стрімке збільшення кількості контенту високої якості, підвищення швидкості підвищить якість послуг. Водночас саме через швидкість підвищується вартість послуг мобільного інтернету, оскільки потрібні суттєві інвестиції у розвиток мобільного зв’язку.