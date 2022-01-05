Пенсионеркам государство заплатит компенсацию: кому и сколько достанется?

У многих возникает вопрос, а почему только женщинам? Дело в том, что именно для женщин в последние несколько лет постоянно повышали пенсионный возраст. Сейчас они, как и мужчины, выходят на пенсию в 60 лет, поэтому в связи с этим имеют право на определенные компенсации. Не надейтесь, что доплатят абсолютно всем.





Список лиц довольно ограничен, это люди рожденные в определенных годах. Если вы попадаете в данную категорию не надейтесь на слишком большие суммы. Компенсация действительно мизерная, но в любом случае это точно лучше, чем ничего.

Речь о нескольких категориях украинок, родившихся в том или ином году

О том, кому следует ожидать денежной компенсации, рассказали в пресс-службе Пенсионного Фонда Украины. Первыми претендентками станут женщины, родившиеся в период с октября 1956 года по 31 декабря 1961 года. Этим женщинам выплатят по 2,5% от их пенсии, за каждые полгода, на которые они могли бы скорее выйти на заслуженный отдых. Следующая категория гражданок – женщины, родившиеся в 1962 году. Им в 2022 году исполнится 60 лет, и если у них есть 20 лет стажа, они получат доплату к пенсии в размере 9%. Это своего рода компенсация за 1 год.

Все эти компенсации будут дочислены автоматически в Пенсионном фонде. Никаких документов подавать не нужно и обращаться в учреждение лично нет необходимости.

Доплаты получат и все остальные в рамках запланированных повышений

Без доплат в этом году не останется никто из пенсионеров независимо от возраста, страхового стажа и наличия или отсутствия льгот. В 2022 году запланировано несколько перерасчетов в связи с ростом прожиточного минимума. Также хорошие доплаты получат льготные категории, а еще возрастная категория 70-75 лет.