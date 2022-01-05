Пенсіонеркам держава заплатить компенсацію: кому та скільки дістанеться?

У багатьох виникає питання, а чому лише жінкам? Річ у тім, що саме для жінок останні кілька років постійно підвищували пенсійний вік. Зараз вони, як і чоловіки виходять на пенсію у 60 років, тож у зв’язку з цим мають право на певні компенсації. Не надійтесь, що доплатять абсолютно всім.





Перелік осіб доволі обмежений, це люди народжені в певних роках. Якщо ви й потрапляєте в дану категорію не сподівайтеся на надто великі суми. Компенсація насправді мізерна, але в будь-якому випадку це точно краще, ніж нічого.

Мова про кілька категорій українок, які народилися в тому, чи іншому році

Про те, кому слід чекати на грошову компенсацію розповіли в прес-службі Пенсійного Фонду України. Першими претендентками стануть жінки, які народилися в період з жовтня 1956 по 31 грудня 1961 року. Цим жінкам виплатять по 2,5% від їхньої пенсії, за кожних пів року, на які вони могли б швидше вийти на заслужений відпочинок. Наступна категорія громадянок — жінки, які народилися у 1962 році. Їм у 2022 виповниться 60 років, і якщо у них є 20 років стажу, вони отримають доплату до пенсії у розмірі 9%. Це свого роду компенсація за цей 1 рік.

Всі ці компенсації дорахуються автоматично у Пенсійному фонді. Жодних документів подавати не потрібно і звертатися в установу особисто теж немає потреби.

Доплати отримають й усі інші в рамках запланованих підвищень

Без доплат цього року не залишиться ніхто з пенсіонерів, незалежно від віку, страхового стажу та наявності чи відсутності пільг. В 2022 заплановано кілька перерахунків у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. Також, гарні доплати отримають пільгові категорії, а ще вікова категорія 70-75 років.