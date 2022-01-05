Год за два: существенно увеличился список украинцев, которым будут засчитывать двойной стаж

В Украине, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь минимум 60 лет, и 29 лет страхового стажа. В 2021 году еще было 28 лет, а вот в этом году заработал один из этапов обновленной Пенсионной реформы, так что теперь стажа нужно больше, и с каждым годом эта цифра будет расти. Правительство планирует остановиться на отметке 35. То есть через несколько лет минимальный стаж для украинцев составит 35 лет.





К сожалению выйти на пенсию в 60 удастся далеко не всем, или придется докупать годы, которых не хватает, а это довольно дорого. Есть ряд специалистов, профессий, которым считают один трудовой год за два. Эти специалисты имеют право на двойной стаж и могут выйти на пенсию гораздо быстрее других. Кто это?

Речь об определенных медицинских специальностях

Под данную категорию попадают медики, работавшие в определенных заведениях:

В учреждениях здоровья лепрозориях, и противочумных. В психбольницах. В заведениях, где лечатся люди с ВИЧ или СПИДом. В реанимации инфекционных больниц.

Но есть одна маленькая поправка, до 1 января 2004 года на двойной стаж претендовали все работники подобных заведений, вплотную к уборщицам и кухаркам. А вот с 2004 года это стало относиться только к людям с должностями. То есть медицинский персонал: медсестры, врачи, заместители.

Заранее выйти на пенсию могут и другие категории граждан

Кроме этого получать пенсию раньше других могут многодетные матери, у которых пятеро и больше детей. Это же касается и пап, воспитывающих детей с рождения самостоятельно. Кроме этого, в категорию так называемых “льготников” входят лица, трудившиеся на особо опасных профессиях.

Чтобы оформить преждевременную пенсию, следует обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим пакетом документов.