Новини

Рік за два: суттєво збільшився перелік українців, яким зараховуватимуть подвійний стаж

06.01.2022
1 хвилина на прочитання

В Україні, щоб вийти на пенсію треба мати мінімум 60 років, та 29 років страхового стажу. У 2021 році ще було 28 років, а от цьогоріч запрацював один з етапів оновленої Пенсійної реформи, тож тепер стажу треба більше, і з кожним роком ця цифра зростатиме.


Уряд планує зупинитися на позначці 35. Тобто, через кілька років мінімальний стаж для українців становитиме 35 років. На жаль вийти на пенсію в 60 вдасться далеко не всім, або ж прийдеться докуповувати роки, яких не вистачає, а це досить дорого.

Новини по темі

Проте, є ряд спеціалістів, професій, яким рахують один трудовий рік за два. Ці фахівці мають право на подвійний стаж і можуть вийти на пенсію набагато швидше за інших. Хто це?

Мова про певні медичні спеціальності

Під дану категорію потрапляють медики, які працювали у певних закладах:

  1. Закладах здоров’я лепрозоріях, та протичумних.
  2. В психіатричних лікарнях.
  3. В закладах де лікуються люди з ВІЛ або СНІДом.
  4. В реанімаціях інфекційних лікарень.

Але є одна маленька поправка, до 1 січня 2004 року на подвійний стаж претендували всі працівники подібних закладів, впритул до прибиральниць та кухарок. А от з 2004 року це стало стосуватися лише людей з посадами. Тобто медичний персонал: медсестри, лікарі, заступники тощо.

Завчасно вийти на пенсію можуть й інші категорії громадян

Крім цього отримувати пенсію раніше за інших можуть багатодітні матері, у яких п’ятеро і більше дітей. Це ж стосується й батьків, які виховували дітей від народження самостійно.

Крім цього, в категорію так званих “пільговиків” входять особи, які трудилися на особливо небезпечних професіях. Щоб оформити передчасну пенсію, потрібно звернутися у Пенсійний фонд з відповідним пакетом документів.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
06.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Пенсионеркам государство заплатит компенсацию: кому и сколько достанется?

06.01.2022

Зарплаты бюджетников увеличатся: сколько будут получать учителя и медики в 2022 году

05.01.2022
Гороскоп

На кого чекають нові завдання, а хто отримає силу: гороскоп на середу, 5 січня

05.01.2022

Безработные будут получать новый вид социальной помощи: 97 500 гривен каждому

05.01.2022
Back to top button