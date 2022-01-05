Рік за два: суттєво збільшився перелік українців, яким зараховуватимуть подвійний стаж

В Україні, щоб вийти на пенсію треба мати мінімум 60 років, та 29 років страхового стажу. У 2021 році ще було 28 років, а от цьогоріч запрацював один з етапів оновленої Пенсійної реформи, тож тепер стажу треба більше, і з кожним роком ця цифра зростатиме.





Уряд планує зупинитися на позначці 35. Тобто, через кілька років мінімальний стаж для українців становитиме 35 років. На жаль вийти на пенсію в 60 вдасться далеко не всім, або ж прийдеться докуповувати роки, яких не вистачає, а це досить дорого.

Проте, є ряд спеціалістів, професій, яким рахують один трудовий рік за два. Ці фахівці мають право на подвійний стаж і можуть вийти на пенсію набагато швидше за інших. Хто це?

Мова про певні медичні спеціальності

Під дану категорію потрапляють медики, які працювали у певних закладах:

Закладах здоров’я лепрозоріях, та протичумних. В психіатричних лікарнях. В закладах де лікуються люди з ВІЛ або СНІДом. В реанімаціях інфекційних лікарень.

Але є одна маленька поправка, до 1 січня 2004 року на подвійний стаж претендували всі працівники подібних закладів, впритул до прибиральниць та кухарок. А от з 2004 року це стало стосуватися лише людей з посадами. Тобто медичний персонал: медсестри, лікарі, заступники тощо.

Завчасно вийти на пенсію можуть й інші категорії громадян

Крім цього отримувати пенсію раніше за інших можуть багатодітні матері, у яких п’ятеро і більше дітей. Це ж стосується й батьків, які виховували дітей від народження самостійно.

Крім цього, в категорію так званих “пільговиків” входять особи, які трудилися на особливо небезпечних професіях. Щоб оформити передчасну пенсію, потрібно звернутися у Пенсійний фонд з відповідним пакетом документів.