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Есть дни и периоды, когда категорически нельзя убирать дома: навлечете беду на себя и родных

06.01.2022
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Каждая хозяйка каждый день что-то подметает, моет, наводит порядок и чистоту в доме. Есть такие, кто убирает чуть ли не каждый день, есть и те, кому достаточно только раз в неделю сделать так называемую генеральную уборку и этого достаточно.


Если дома маленькие дети убирать нужно чаще, если же вы живете сами и дома бываете редко, то и уборка для вас не частое явление.

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Но как бы там ни было, народные приметы говорят, что есть определенные дни и периоды, когда убирать категорически нельзя. Если именно на такой день, или период у вас выпала свободная минута, лучше откажитесь от наведения чистоты в доме. Займитесь чем-нибудь другим.

5 примет, когда убирать нельзя

  1. Когда зайдет солнце. Вечером убирать нельзя. Более того, даже мусор вечером выносить не желательно, ведь считается, что вместе с ним вынесете достаток и благополучие. Говорят, что вечером в доме должно быть спокойствие и тишина, а вот пылесос или мытье полов могут разгневать домового. Словом, лучше не оставляйте подобные дела на вечернее время.
  2. Когда близки в пути. Если кто-то из ваших родных отправился в путешествие или дальнюю поездку, лучше в тот момент не убирать, а главное не мыть полы. Считается, что так вы можете помешать их возвращению домой. Это не касается тех ситуаций, когда дети идут в школу или кто-то отправился на работу.
  3. В день помолвки. Если в доме праздновали помолвку, после того как гости разошлись лучше ничего не убирать. Оставьте все на завтра, ведь народные приметы говорят, что в противном случае свадьба может не состояться.
  4. Когда окна открыты. Здесь легко все исправить, просто закройте окна и убирайте себе вволю. Считается, что уборка при открытых окнах – к ссоре.
    Во время приготовления пищи. Не занимайтесь одновременно и готовкой и уборкой. Считается, что навлечете на себя бедность, и даже на еду не будет хватать.

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06.01.2022
1 хвилина на прочитання

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