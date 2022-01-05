Есть дни и периоды, когда категорически нельзя убирать дома: навлечете беду на себя и родных

Каждая хозяйка каждый день что-то подметает, моет, наводит порядок и чистоту в доме. Есть такие, кто убирает чуть ли не каждый день, есть и те, кому достаточно только раз в неделю сделать так называемую генеральную уборку и этого достаточно.





Если дома маленькие дети убирать нужно чаще, если же вы живете сами и дома бываете редко, то и уборка для вас не частое явление.

Но как бы там ни было, народные приметы говорят, что есть определенные дни и периоды, когда убирать категорически нельзя. Если именно на такой день, или период у вас выпала свободная минута, лучше откажитесь от наведения чистоты в доме. Займитесь чем-нибудь другим.

5 примет, когда убирать нельзя