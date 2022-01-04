Рассадник стафилококков и кишечных палочек: у каждого на кухне есть очень опасный предмет

В каждом доме есть кухня, даже если речь идет о самой маленькой квартире. Это место, где мы готовим еду, едим, а некоторые просто любят посидеть на кухне в тишине и выпить чашку чая. И у каждого на кухне есть определенный список предметов без которых никуда. Как посуда, ножи, плита или дощечка для нарезки овощей и мяса.





У вас же есть дощечка? А в каком она состоянии? Есть ли у вас несколько дощечек, отдельно для нарезки овощей и мяса, или пользуетесь только одной? Оказывается дощечка – это очень опасный предмет.

На ней очень быстро скапливается масса болезнетворных бактерий, даже если вы ее тщательно моете. Кишечные палочки, стафилококки и множество микробов, которые попадая в организм, могут спровоцировать ряд проблем. Что нужно знать об обычной кухонной дощечке? Рассказываем.

Доску нужно правильно мыть и вовремя менять

Чаще всего на кухне можно увидеть деревянную доску. Это хороший вариант, такая дощечка и служит долго и смотрится эстетично, а еще натуральное дерево имеет свойство частично убивать микробы. Отрицальный момент в том, что на дереве остаются следы от ножа. И в этих выемках и трещинах рекордно быстро размножаются микробы.

Для того чтобы дощечкой было безопасно пользоваться не забывайте о нескольких правилах:

Имейте всегда несколько дощечек, отдельно для сырых продуктов, отдельно для готовых и отдельно для сырого мяса. Меняйте дощечку на новую каждые 2 года. А если она слишком изрезана, то и чаще. Тщательно очищайте дощечку, особенно после мяса. Промойте кипятком, затем потрите солью и дезинфицирующим моющим средством для посуды.

Некоторые и вовсе не моют дощечку, а просто ополаскивают ее под проточной водой. Знайте – это опасно для вашего здоровья.