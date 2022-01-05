В Україні блокують банківські карти громадян без пояснень: що відбувається

Українські банки масово блокують карти під виглядом підозрілих операцій. Такі дії пояснюються посиленим фінансовим контролем та моніторингом. Одна з найчастіших причин блокування – транзакції на суму 5 тисяч гривень.





На спеціалізованому форумі “Мінфін” клієнт великого українського банку скаржиться на блокування картки без причини. На його картку зайшло 3 платежі на суму 5 тисяч гривень. Після чого картку заблокували. Служба підтримки банку посилається на підозрілість операції та правила фінансового моніторингу.

Закон України, що запобігає відмиванню грошей, передбачає посилений контроль за всіма операціями з готівкою.

Особливо ретельно контролюють анонімні перекази, тобто коли відправник не підтверджує особу під час операції. Наприклад, через термінал банку за один раз не можна надіслати більше 5 тисяч гривень без ідентифікації. Якщо надіслати кілька анонімних платежів, то банк вважатиме такі дії підозрілими та заблокує картку для з’ясування обставин.

Таким чином, посилений контроль поширюється на:

операції з готівкою;

операції на нетипові для клієнта суми або операції від 400 000 гривень;

операції, що здійснюються за участю громадських осіб, у тому числі політиків;

операції юридичних осіб та ФОПів, що відкрилися менше 3 місяців тому.

Також кожен банк може моніторити всі операції на свій розсуд та блокувати підозрілі операції.

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