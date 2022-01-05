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В январе будет пять ужасных дней: астрологи предупреждают, что делать нельзя

05.01.2022
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Тем кто интересуется астрологией жить гораздо проще. Люди знают, почему у них внезапно портится настроение без веской на то причины. Они понимают, что головные боли не всегда сигнализируют о проблемах со здоровьем, а просто свидетельствуют о магнитных бурях. Они знают, в какие дни не стоит планировать важных дел, и у них все складывается гораздо успешнее.


Предлагаем всем немного погрузиться в мир астрологии, и расскажем о нескольких днях в январе, в течение которых следует быть осторожными, и не “наломать дров”.

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Дни, в которые нужно быть осторожными

  • 9 января – Солнце соединится с Венерой, а это значит, что люди будут испытывать сильную усталость, причем как моральную, так и физическую. Эмоциональное опустошение, апатию и тотальное нежелание что-либо делать. Все дела в этот день лучше отложить, все равно ничего толкового сделать не удастся.
  • 14 января – начало ретроградного Меркурия. Первый день всегда самый трудный. В этот день не стоит принимать важные решения, опираясь на окружающие информационные источники. Вокруг будет крутиться много лжи, так что не поддавайтесь эмоциям и забудьте об импульсивных поступках.
  • 16 января – Солнце соединится с Плутоном. Еще один эмоционально трудный день, когда вас могут сопровождать уныние и даже слезы. Проснутся прошлые обиды, комплексы, неуверенность в себе. Вы можете сомневаться в том, на правильном ли сейчас пути, правильно живете и все делаете. Не поддавайтесь сильно этим эмоциям, ведь они не вполне настоящие и буквально через пару дней вас отпустят.
  • 23 января – Солнце соединится с Меркурием, а это всегда влечет большие финансовые проблемы и лишние расходы. Потому в этот день лучше отложить важные денежные вопросы и масштабные покупки.
  • 26 января – Меркурий переходит в знак Козерога. Не разочаровывайтесь в этот день в людях, ведь большинство из них станут злыми, агрессивными и будут совершать нелогичные поступки. Просто этот день наполнен отрицательной энергетикой.

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05.01.2022
1 хвилина на прочитання

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