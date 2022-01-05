В январе будет пять ужасных дней: астрологи предупреждают, что делать нельзя

Тем кто интересуется астрологией жить гораздо проще. Люди знают, почему у них внезапно портится настроение без веской на то причины. Они понимают, что головные боли не всегда сигнализируют о проблемах со здоровьем, а просто свидетельствуют о магнитных бурях. Они знают, в какие дни не стоит планировать важных дел, и у них все складывается гораздо успешнее.





Предлагаем всем немного погрузиться в мир астрологии, и расскажем о нескольких днях в январе, в течение которых следует быть осторожными, и не “наломать дров”.

Дни, в которые нужно быть осторожными