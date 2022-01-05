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В січні буде п’ять жахливих днів: астрологи попереджають, що робити не можна
Тим хто цікавиться астрологією жити набагато простіше. Люди знають, чому в них раптово псується настрій без вагомої на те причини. Вони розуміють, що головна біль не завжди сигналізує про проблеми зі здоров’ям, а просто свідчить про магнітні бурі. Вони знають в які дні не варто планувати важливих справ, і в них все складається набагато успішніше.
Пропонуємо й вам трішки поринути в світ астрології, та розповімо про кілька днів у січні, протягом яких слід бути обережними, щоб не “наламати дров”.
Дні, у які треба бути обережними
- 9 січня – Сонце з’єднається з Венерою, а це означає, що люди відчуватимуть сильну втому, причому як моральну так і фізичну. Емоційне спустошення, апатію та тотальне небажання що-небудь робити. Всі справи в цей день краще відкласти, все одно нічого путнього зробити не вдасться;
- 14 січня — початок ретроградного Меркурія. Перший день завжди найважчий. В цей день не варто приймати важливих рішень опираючись на навколишні інформаційні джерела. Довкола буде крутитися багато брехні, тож не піддавайтесь емоціям та забудьте про імпульсивні вчинки;
- 16 січня — Сонце з’єднається з Плутоном. Ще один емоційно важкий день, коли вас можуть супроводжувати смуток і навіть сльози. Прокинуться минулі образи, комплекси, невпевненість у собі. Ви можете сумніватися в тому, чи на правильному зараз шляху, чи правильно живете і все робите. Не піддавайтесь сильно цим емоціям, адже вони не цілком справжні і буквально через пару днів вас “відпустить”;
- 23 січня — Сонце з’єднається з Меркурієм, а це завжди тягне за собою великі фінансові проблеми та зайві витрати. Тому в цей день краще відкласти важливі грошові питання і масштабні покупки;
- 26 січня — Меркурій переходить в знак Козерога. Не розчаровуйтесь в цей день у людях, адже більшість з них стануть злими, агресивними та чинитимуть нелогічні вчинки. Просто цей день наповнений надто негативною енергетикою.
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