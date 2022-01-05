Зарплаты бюджетников увеличатся: сколько будут получать учителя и медики в 2022 году

В связи с повышением средней зарплаты в Украине ожидается рост доходов работников бюджетной сферы.





Увеличение минимальной зарплаты отобразится на размере дохода бюджетников и на налогах. Отметим, что средний доход украинцев на январь 2022 года составляет 15 778 гривен.

Отмечается, что наиболее существенно вырастут зарплаты медиков. Они получат надбавку в 300-500% за престижность труда. Такое решение властей связано с повышенной нагрузкой на врачей в период борьбы с пандемией коронавируса.

Минимальная зарплата специалиста с базовым высшим или неполным высшим образованием медицинского направления будет получать минимум 13 500 гривен, а зарплата врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, но допуском к деятельности в учреждениях здравоохранения составит минимум 20 000 гривен.

А вот заработная плата учителей увеличилась еще в декабре 2021 года. Так, к примеру, заработок директора школы в месяц составляет от 15 742 до 17 057 гривен. Учитель высшей категории получает от 12 698 до 13 759 гривен. Учитель I категории зарабатывает 12 906 гривен, II – 12 053 гривен. Молодые учителя только после окончания учебного заведения могут рассчитывать на зарплату в 9 768 гривен, ассистент учителя – 11 200 гривен.

Если говорить о руководителях кружков, то в 2022 году они получают по 12 053 гривен, а педагоги-организаторы –10 445 гривен.

Также на 10% больше будут получать военные. В среднем зарплата украинского военного вырастет на 1-2 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что больше всего в Украине получают программисты, владеющие языком программирования Ruby on Rails. Такие специалисты зарабатывают около 80 тысяч гривен. Также высокий уровень дохода в специалистов, связанных с размещением рекламы в медиа.