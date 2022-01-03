Новые проверки от Налоговой службы Украины: за что придется отчитываться уже в сентябре 2022 года

В сентябре текущего года Налоговая служба Украины планирует усиление контроля прибыли граждан. Для этого будут использоваться непрямые методы.





Например, гражданин несколько лет назад за свои теневые заработки, с которых не были уплачены налоги, купил квартиру. Теперь он хочет ее продать. При уплате налога со сделки в контролирующем органе могут поинтересоваться, за какие средства данная недвижимость была приобретена. Если продавец не может точно ответить на вопрос, где он взял деньги на покупку этой квартиры или не предъявляет декларацию об амнистии, ему придется дополнительно оплатить налог на расходы.

Тоже самое касается любого другого имущества. К примеру, за счет своих «левых доходов» или накоплений вы решаете приобрести автомобиль, но при этом не можете точно сказать, откуда у вас необходимая сумма, придется добавить к цене еще 19,5% налога.

Если вы решите обмануть «налоговиков» и рассказать, что копили на машину 10 или даже 20 лет, им не составит труда это проверить. Все данные о легальных доходах граждан хранятся в единой базе с 1995 года. Специалисты могут просто посчитать, сколько было заработано за этот период, сколько вы собираетесь потратить. При несовпадении этих сумм дополнительного налога избежать не удастся.

Теперь граждане Украины не смогут просто прийти в банк и открыть счет. Нужно будет заполнить специальную анкету. В ней собран целый ряд вопросов, вплоть до таких: «зачем открывается данный счет, откуда деньги, которые вы собираетесь на него положить, какие трансакции вы ожидаете на этот счет?». На каждый приход и расход нужно будет иметь ответ: что это за деньги, откуда они пришли или на что потрачены.

Таким образом Налоговая государственная служба собирается вывести из тени все заработки граждан и за счет налогов пополнить казну.