Тарифы на газ снова выросли: сколько заплатим за доставку газа в 2022 году

С 1 января 2022 года в Украине меняются тарифы на доставку газа. При этом стоимость на сам газ в части областей снизились. Мы собрали информацию в поставщиков газа, чтобы предоставить вам точные цены на услуги доставки голубого топлива.





С 1 января коммуналка в Украине подорожает. Причина – новые годовые тарифы на распределение газа. В среднем цена вырастет на 3,9%. Такое решение приняла Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах коммунальных услуг и энергетики.

Также поменяется система расчета платы за доставку газа. Чтобы рассчитать сумму ежемесячных платежей, необходимо весь объем потребления за год (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) умножить на новый тариф на распределение газа. Полученную цифру разделить на 12 месяцев. Получится ежемесячный тариф за доставку газа.

Сумма платежа будет зависеть не только от объема потребления, но и от региона. Это связано с тем, что каждая компания устанавливает свой тариф. Самая высокая стоимость будет в Винницкой области у клиентов «Газпостачсервиса» – 2,95 гривны за кубометр и в клиентов львовского «Спектргаз» – 2,82 гривны за кубометр. Самый дешевый тариф будет в «Киевгаз» – 38 копеек и Харьковгоргаз» – 52 копейки. Средний показатель по Украине – 1,79 гривен за кубометр.

Касательно стоимости самого газа, то действующие годовые тарифы запрещают повышать цены до апреля 2022 года. Один из поставщиков даже понизил цену на январь 2022. Херсонская компания снизила стоимость до 9,98 гривен за кубометр, вместо 13,5 гривен.

Самая высокая цена голубого топлива в компании «Стрыйнафтогаз» – 11,99 гривен за кубометр. Средняя стоимость не превышает 8 гривен за кубометр.