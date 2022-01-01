Выйти на пенсию в 50 лет может каждый украинец: названы условия

Выйти на пенсию в 50 или 55 лет могут те, кто работал на вредных предприятиях и многодетные женщины. Также получить выплату от государства могут и те, кого сократили за 1,5 года до достижения пенсионного возраста.





Также любой украинец может выйти на пенсию досрочно, если у него есть минимум 40 лет стажа.

Если вашу должность сократили

Закон «О занятости населения» гарантирует украинцу выход на пенсию в 58,5 лет, если его сократили. При этом мужчины должны иметь минимум 35 лет стажа, а женщины – 30. При этом причиной сокращения может быть реорганизация, сокращение или ликвидация предприятия.

В таком случае к заявлению о назначении пенсии по возрасту нужно приложить ходатайство о досрочном выходе на пенсию. Отметим, что если такой пенсионер выйдет на работу до того, как достигнет пенсионного возраста, то выплату пенсии прекратят.

Другие основания для досрочного выхода на пенсию

Среди других условий, дающих право на досрочный выход на пенсию, стоит отметить.

Особо тяжелые условия труда. В 50 лет можно выйти на пенсию при условии работы на тяжелых и вредных для здоровья предприятиях. При этом мужчины должны иметь минимум 25 лет стажа, с которых 10 – на работе с особо тяжелыми условиями труда, а женщины 25 лет, с которых минимум 7 на опасной работе.

Тяжелые условия труда. Право выйти на пенсию в 55 лет имеют украинцы, которые работали на вредных для здоровья предприятиях. Выйти на заслуженный отдых досрочно могут мужчины с общим стажем не менее 30 лет (12,5 лет с них на вредной работе) и женщины с 25 годами стажа (10 с которых на вредной работе).

Многодетные матери. Выйти на пенсию в 50 может женщина, у которой минимум 5 детей. Также досрочно может выйти мать ребенка с инвалидностью, но при условии наличия минимум 15 лет стажа.

Как видите, значительная часть украинских граждан может досрочно выйти на пенсионное обеспечение. Достаточно получить минимальное количество лет стажа, но при этом рисковать здоровьем на опасных предприятиях.