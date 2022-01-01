Почему украинцев могут лишить пенсии: названы причины

Считается, что выплату пенсии могут прекратить только в случае смерти пенсионера. Но это не так. В Пенсионном фонде Украины рассказали, почему украинцев могут лишить пенсии.





Исходя из содержания статьи 49 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплату пенсионного пособия могут прекратить сразу по нескольким причинам:

в случае смерти получателя пенсии;

если пенсия назначена на основании документов, которые содержат сомнительные сведения;

если пенсионер шесть месяцев подряд на забирает пенсию в почтовом отделении или у почтальона. Это не касается случаев, когда пенсионер получает выплаты на банковскую карту;

в случае выезда за пределы Украины, если другое не предусматривает международный договор Украины.

Если и другие ситуации, когда можно лишиться пенсии. К примеру, дети, получавшие пособие по потере кормильца, окончили учебу.

Также стоит отметить и такие случаи:

у пенсионера не признали инвалидность;

трудоустройство пенсионера, который ранее получал пенсию по выслуге лет, а новая работа тоже предусматривает возможность выхода на пенсию по выслуге лет.

Как узнать трудовой стаж без похода в Пенсионный фонд

Чтобы узнать о количестве лет стажа, не обязательно лично посещать Пенсионный фонд. Получить информацию можно не выходя из дома. Для этого понадобится:

заполнить бумажные документы (трудовая книга, диплом, книги колхозника военный билет)и предоставить их сканированные копии;

проверить или заполнить общие сведения. Для застрахованных лиц данные определяются автоматически и не редактируются, а вот страховальщик обязан ручную заполнить все данные, затем они сверяются с данными из Реестра застрахованных лиц и устанавливается факт наличия трудовых отношений между сторонами;

добавить отсканированные копии документов, которые обязательно подавать при сообщении о начале трудовой деятельности;

поставить электронную подпись и отправить в органы Пенсионного фонда.

Позже на портале украинец сможет узнать состояние обращения, а также получить подробные данные о своей трудовой деятельности, которая зафиксирована в Пенсионном фонде.