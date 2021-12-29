В январе платежки за коммунальные платежи неприятно удивят: что изменится и на сколько?

Через несколько дней Новый год. Украинцы будут праздновать и на некоторое время возможно даже забудут о глобальных проблемах, возможном полномасштабном нападении со стороны северного соседа, возможном отсутствии света, и безумных тарифах на газ и воду. Правда, забыть придется не на долго.





Уже с 1 января планируют существенно повысить цену на воду. Жители столицы и большинство других регионов будут платить на 20% больше, чем сейчас. А некоторые водоканалы и вовсе выставят рекордные ценники. Таких в Украине, наверное, еще точно не было.

Сразу три водоканала выставят тарифы выше 45 гривен за один кубометр воды

Сейчас большинство украинцев в среднем платят по 11-13 гривен за 1 кубометр (без учета НДС). С началом 2022 года эта стоимость вырастет на 20%, то есть придется платить в среднем 15-17 гривен. Но есть несколько городов, где будут побиты все рекорды. Речь о следующих поставщиках:

Запорожский КП “Облводоканал” – 54,64 гривны за 1 кубометр. КП “Уманьводоканал” – 47,92 гривны. КП “Бердянсководокана” – 47,63 гривны.

Согласитесь, тариф действительно высокий, но людям приходится его оплачивать, ведь других вариантов у них нет.

Остальные услуги тоже подорожают

В частности, в 2022 году все подорожает. В лучшем случае на 5-10% в худшем на целых 20-25%. Пока то, как сложится ситуация в Украине, зависит от многих факторов. От привлекательности страны в глазах инвесторов, а эта привлекательность сейчас сильно упала, из-за угроз со стороны России относительно полномасштабного нападения.

Немалую роль играет даже погода, ведь если сильные морозы будут продолжаться и дальше, то газа будет катастрофически не хватать. Сейчас его запасы и так уменьшились гораздо больше, чем власть этого ожидала. Печальные перспективы могут затронуть предпринимателей, ведь тарифы будут в первую очередь увеличиваться для них.