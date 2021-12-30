Врачи единогласно назвали самую вредную колбасу: детям ее вообще запрещено давать

Колбаса – это любимая закуска многих, а для некоторых и вовсе полноценная еда. Люди добавляют ее в гарнир, делают бутерброды, салаты, или просто лакомятся кусочком, когда очень хочется есть.





В Украине большой выбор колбас, но к сожалению чем дальше тем менее качественным становится этот продукт. Забегая вперед заметим, что колбасу вообще сложно назвать полезным продуктом, она вся совершенно не полезная.

Диетологи и врачи уже устали бороться с людьми, поэтому не говорят о вреде колбас, а хотя бы стараются объяснить, какая колбаса принесет меньше вреда организму, а от какой вообще лучше отказаться.

Под критику попали копченые колбасы

Копченая колбаска для многих наоборот кажется более натуральной, ведь так привлекательно пахнет дымом и всегда кажется, что мяса в ней больше, чем например в вареной колбасе. Но нет.

Оказывается, копченые колбасы очень вредны, ведь содержат многие канцерогены, которые провоцируют появление раковых клеток. А еще содержат невероятно вредные продукты сгорания и радиолиз, производимые во время копчения.

Ну, а наиболее лояльной считается вареная колбаса, но хорошего качества. Хорошая колбаса должна стоить не менее 200 гривен за килограмм, а то и больше. Все, что дешевле, это соя, переработанные кости и кожа животных.

Детям колбасу давать нельзя

Речь о детях в возрасте до 3 лет. Им не рекомендуется давать вареную колбасу, а также ни в коем случае копченую. Кроме этого, даже взрослому полностью здоровому человеку, нельзя есть больше 50 граммов колбасы в день. Согласитесь, этой рекомендацией пренебрегает большинство украинцев.

Диетологи и врачи призывают немного больше заботиться о себе, и хотя бы частично отказываться от «пищевого мусора», который со временем провоцирует кучу болячек.