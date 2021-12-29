Немецкая торговая сеть заставит АТБ, Метро, ​​Сильпо и других существенно пересмотреть цены и зарплаты работникам

У нас есть немало популярных торговых сетей. Правда, гигантов на рынке не так и много. Следовательно, они не слишком сильно конкурируют между собой относительно цен или уровня зарплат. Всюду более или менее одинаковые зарплаты у кассиров, охранников и других работников супермаркетов. Везде есть собственное производство, продукция которого продается по более низким ценам. Везде есть акционные предложения и скидки. Но вскоре все может измениться.





В Украину планирует войти немецкая торговая сеть Lidl. Они славятся в Европе своими доступными ценами и высокими заработными платами. Более того, когда сеть вошла в Эстонию, то местный рынок вынужден был поднять зарплату работникам торговой отрасли минимум на 20%. Повторится ли этот сценарий в Украине?

В Украине может быть аналогичная ситуация

Когда Lidl открыли в Эстонии свои супермаркеты, то платили работникам в среднем 1000 долларов в месяц. До этого максимальная зарплата работников торговых сетей составила 800 долларов. То есть все остальные компании вынуждены были дотянуться до уровня немцев, чтобы не терять коллектив и не озлоблять людей.

В Украине сценарий может повториться. Сейчас средняя зарплата работника супермаркета колеблется в пределах 8000–12000. Все зависит от должности: кассир, повар, охранник или человек, который выкладывает товар на полки. Если откроются супермаркеты Lidl, то люди смогут зарабатывать от 10000 до 15000 грн.

Кроме этого могут измениться и цены, ведь немцы славятся своими выгодными оптовыми предложениями и низкой ценой на продукты собственного производства, а их у них очень много. Поэтому украинским компаниям придется изрядно поразмыслить, что делать, чтобы не потерять части клиентов.