Неймовірно, але факт: ця ящірка старанно намагається позбавитися кінцівок, щоб стати як змія

Є такий вислів: змія – це ящірка без лап. Іронія в тому, що в природі дійсно є ящірки, які зменшують свої кінцівки з кожним еволюційним кроком, щоб прикинутися зміями. Чудовий приклад — трипалий халцид.





Здалеку відрізнити його від безногих неможливо. Все тіло вкрите лускою, що відливає металом, клиновидна голова сидить на товстій шиї, а тулуб плавно переходить у довгий хвіст. Створюється стійке відчуття, що перед тобою не ящірка, а щось типу вужа, завдовжки 40-45 сантиметрів. Живе халцид теж у типових для змій локаціях. Вони облюбували береги струмків і річок, заливні луки та болота від Італії до Північної Африки. На цих територіях так багато справжніх змій, що загубитися в їхньому натовпі можна легко.

Металеві ящерозмії! Забирай доки не розкупили!

А ось інші ознаки видають справжню халцидову природу. Найпалівніша з них – 2 пари недорозвинених, майже ембріональних лапок. Ящірка намагається їх позбутися всіма силами: кволі кінцівки вже не в змозі підтримувати сосископодібне тільце і зберегли лише 3 пальчики з 5.

Такі лапки хороше виправдання нічого не робити!

Набагато гірші справи з способом життя. Так, халцид хоче бути схожим на професійних убивць, але його доброта лізе з усіх щілин. Поки змійки аналогічних розмірів жують мишок і пташок, ящірка задовольняється хробаками, гусеницями та дрібними павуками. Інші тварини теж відчувають цю слабину і не бояться полювати на них. Тхори, куниці, хижі птахи, лелеки, сойки і навіть кури можуть схом’ячити бідну істоту. У неї немає ні гострих зубів, ні отрути, ні бойових пазурів, а камуфляж у відкритому бою марний.

Дивиться у світле еволюційне майбутнє.

Максимум агресії, якої можна добитися від халциду – слабенький укус. А вже якщо підгодувати тваринку, то вона звикне до людського тепла і сама приповзе просити ласощі. Для рептилії це верх емпатії.

Мікротоп мікролапками.

Тим дивніше той факт, що італійці дуже не люблять цю рептилію. У їх стереотипах вона отруйна і здатна викошувати курей просто заради власного задоволення. Ну або як мінімум смертельно труїти корів, коли ті прихоплюють зміє-ящірку разом із пучком трави.

Я просто хотів здаватися крутим, не треба мене вбивати.

Навіть у 21 столітті знаходяться люди, готові вбити ящірку, виходячи з сумнівних тез про її отруйність. Додайте до цього деградацію біосфери і постійне розширення територій, захоплених людиною, і ви зрозумієте, чому популяція халцид поступово скорочується.

Втім, тварини дуже намагаються уповільнити падіння чисельності. Варто ящіркам виповзти із зимової сплячки, як вони одразу починають розмножуватися. Майбутня мама знаходить першого хлопця на районі та пропонує йому усамітнитися. Через два тижні після зустрічі її живіт помітно збільшиться, і самка почне будувати укриття, де вона проведе ще два тижні. Малята ростуть і вилуплюються прямо в неї в утробі. На світ вони з’являються повністю готовими ящерозміями.

Наша оцінка трипалого халциду – 70% зміїстості зі 100%. -30 % за те, що він досі користується лапками! Ними він допомагає протягувати своє довге тіло землею. Змії давним-давно відмовилися від цих милиць.