В январе украинцы могут вернуть себе значительную часть уплаченных ими налогов: есть четкая инструкция к действиям

Украинцы платят немалые налоги. А особенно те, кто официально трудоустроен. Но не все знают, что часть этих денег можно вернуть, если выполнить простой порядок действий. Но следует иметь в виду, что вернуть деньги могут далеко не все.





Например, частным предпринимателям, ФЛПам или людям, которые трудоустроены не официально ничего не вернут. Претендовать на так называемую “налоговую скидку” или частичный возврат средств могут граждане Украины, работающие официально и имеющие налоговую карту. И вот, что для этого нужно сделать.

Без “Дія” опять же не обойдется

В первую очередь нужно сгенерировать в приложении “Дия” электронную подпись. Некоторые создают ее в Приват24, говорят, что через это приложение все гораздо проще. Далее нужно собрать весь перечень необходимых документов и обратиться в налоговую службу.

Под перечнем документов подразумеваются все личные документы, такие как паспорт, идентификационный код и справка о доходах. Но перед этим не забудьте заполнить декларацию на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Это делается следующим образом:

С помощью ранее сгенерированной электронной подписи заходите в свой персональный кабинет на сайте Государственной налоговой службы Украины. Во вкладке “Запросы для представления информации”, подаете запрос на получение информационных данных о ваших доходах. Ожидаете информацию, которая придет в виде сообщения в одноименную папку “Сообщения”. Просканируйте все данные, а также сделайте копии личных документов и с этим обращаетесь в Налоговую службу по месту жительства или регистрации.

Что касается того, какая сумма будет возвращена, однозначного ответа нет. Все зависит от величины заработной платы, и того времени, в течение которого вы платили налог. То есть у каждого сумма рассчитывается индивидуально.