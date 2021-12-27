Гривна отвоевывает позиции: прогноз курса валют на последнюю неделю 2021

В последнюю неделю 2021 года гривна понемногу, но уверенно отвоюет позицию у доллара.





Государственный регулятор на вторник, 28 декабря, установил курс на снижение курса доллара, до 27,3 гривны за единицу. Это почти на 5 копеек меньше, чем было до выходных, то есть 24 декабря. Информация взята с официального сайта Национального банка Украины.

Официальный курс НБУ подтверждает, что во вторник американская валюта подешевеет до уровня 27,23 гривны за доллар, а это на 0,44 гривны меньше, чем на прошлой неделе. Это впервые за последние несколько дней украинская гривна начала укрепляться. Вслед за долларом на 0,3 гривны упала европейская валюта. Сейчас курс евро установлен на уровне 30,819 за единицу.

Совсем противоположная ситуация наблюдается на межбанке. Утром пятницы, 24 декабря доллар США продавали по 27,23, но уже к вечеру американская валюта отвоевала позиции до 27,26 гривны за единицу. Такая же динамика с европейской валютой. Евро вырос всего на 0,08 гривны до 30,849 в покупке и 30,869 в продаже.

Говорится о курсе валют на вторник, 28 декабря, а не понедельник. Это связано с тем, что в субботу мы праздновали Рождество. А поскольку суббота – выходной день, то по правилам Кодекса законов о труде выходной переносится на следующий рабочий день.

Ранее эксперты говорили о том, что спрогнозировать курс валют на начало 2022 года очень сложно. Текущая ситуация позволяет говорить о стабилизации гривны. Прогноз дает надежду на то, что гривна отвоюет позиции и доллар подешевеет, а это в свою очередь остановит повышение цен на продукты первой необходимости.