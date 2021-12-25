Фактично б/у: чому не можна купувати смартфони з вітрини

Часто продаж смартфонів із вітрини супроводжується значною знижкою на цей товар. Вона може становити від 30% залежно від політики магазину. Хоча деякі продавці взагалі відмовляються знижувати вартість смартфона з вітрини, тільки якщо на ньому не було виявлено пошкодження (сколи, подряпини, потертості тощо).





Але крім сумнівної (а в деяких випадках малоймовірної) знижки покупець зіткнеться з більш неприємними наслідками. Розкажемо, чому краще не купувати смартфон із вітрини.

Упаковка телефону не запечатана

Так як телефон знаходиться на вітрині, його коробка спочатку була розкрита, і в такому вигляді її нададуть покупцю. Цей недолік тягне за собою кілька наслідків:

Неестетичний вигляд. Один із найприємніших моментів при покупці телефону – отримання запечатаної, акуратної коробки нового девайсу. При покупці смартфона з вітрини покупець отримає вже розкрите упакування і не зможе випробувати ті ж емоції.

Втрата комплектуючих. З відкритої коробки можуть зникнути важливі деталі комплекту, задумані виробником. Наприклад, може зникнути чохол або навушники, які спочатку були у коробці. Звичайно, перевірка комплектуючих у магазині та пред’явлення претензій продавцю вирішить цю проблему. Але що якщо покупець не знає, що саме має входити в комплект?

Телефон уже активовано

Покупець не знає, як довго телефон простояв на вітрині, а продавець завжди може збрехати про це. Однак таку інформацію важливо з’ясувати відразу, оскільки вона може безпосередньо вплинути, наприклад, на гарантію. На деяких моделях смартфонів гарантійний період починається під час активації пристрою. Таким чином, користувач може втратити до декількох місяців гарантії пристрою.

Знос акумулятора

Смартфони, що стоять на зарядці, потрібні для наочнішої демонстрації можливостей пристрою. Їх можуть використовувати весь день, а значить, телефон буде розряджатися і заряджатися, тобто, проходити цикли заряджання. Чим більше циклів пройдено, тим більше буде зношування акумулятора.

Вигоряння дисплея

Постійне використання телефону іншими покупцями також призводить до вигоряння дисплея. Коли він довгий час працює на максимальній яскравості (а саме в такому режимі він може стояти на вітрині), пікселі починають вигоряти, а передача кольору погіршуватися. Приклади таких ситуацій дивіться в нижче:

Смартфон чіпали та використовували інші люди

Купуючи смартфон, користувачі розраховують отримати новий, ніким не використаний пристрій. Але моделі на вітрині технічно можуть вважатися Б/У. Їх чіпали брудними руками, використовували програми, фотографували і навіть могли впустити. Окрім бруду та бактерій на смартфоні могли з’явитися потертості, подряпини та інші дрібні ушкодження, які з першого погляду можна не помітити.

Телефони після гарантійного ремонту

В окремих випадках покупці можуть нарватися на телефон з вітрини, який був на гарантійному ремонті. Знову ж таки, продавці можуть навмисно приховати цю інформацію, щоб швидше продати товар.