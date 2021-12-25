С января несколько тысяч украинцев будут получать 7800 гривен пенсии: о ком речь?

На 2022 год запланировано много индексаций. Перечислять пенсии будут минимум дважды в связи с ростом прожиточного минимума. А также будут перечисляться выплаты многим отдельным категориям граждан. В результате к концу следующего года пенсии должны существенно увеличиться абсолютно у всех.





Минимальная пенсия наконец-то пересечет отметку в 2000 гривен. Средняя пенсия должна быть ниже 4500 грн. Некоторым пенсию поднимут на 160 грн, другим на 1600. Кому-то на 400 грн, другим на 4000 грн. Кому сколько, и когда рассказываем.

По 7800 из Нового года будут получать родственники погибших в АТО

В Министерстве социальной политики сообщили, что с 1 января 2022 года поднимут пенсию для близких родственников погибших в зоне АТО. Например, если речь идет о молодом мужчине, у которого есть родители-пенсионеры, то они могут получать такую ​​пенсию. Это касается и партнеров, то есть нетрудоспособных жен. Сейчас в Украине на эту пенсию претендует 2000 человек. Чтобы получить помощь, люди должны предоставить ряд специальных документов, подтверждающих их льготный статус.

График перерасчетов на 2022 год

В целом, самых масштабных перерасчетов будет пять: