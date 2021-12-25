С января несколько тысяч украинцев будут получать 7800 гривен пенсии: о ком речь?
На 2022 год запланировано много индексаций. Перечислять пенсии будут минимум дважды в связи с ростом прожиточного минимума. А также будут перечисляться выплаты многим отдельным категориям граждан. В результате к концу следующего года пенсии должны существенно увеличиться абсолютно у всех.
Минимальная пенсия наконец-то пересечет отметку в 2000 гривен. Средняя пенсия должна быть ниже 4500 грн. Некоторым пенсию поднимут на 160 грн, другим на 1600. Кому-то на 400 грн, другим на 4000 грн. Кому сколько, и когда рассказываем.
По 7800 из Нового года будут получать родственники погибших в АТО
В Министерстве социальной политики сообщили, что с 1 января 2022 года поднимут пенсию для близких родственников погибших в зоне АТО. Например, если речь идет о молодом мужчине, у которого есть родители-пенсионеры, то они могут получать такую пенсию. Это касается и партнеров, то есть нетрудоспособных жен. Сейчас в Украине на эту пенсию претендует 2000 человек. Чтобы получить помощь, люди должны предоставить ряд специальных документов, подтверждающих их льготный статус.
График перерасчетов на 2022 год
В целом, самых масштабных перерасчетов будет пять:
- С 1 января пересчитают пенсии лицам с инвалидностью, получившим травмы при ликвидации аварии на ЧАЭС.
- С 1 марта более 10 миллионов украинцев получат надбавку в связи с индексацией.
- С 1 июля очередное повышение, которое будет касаться всех, ведь еще раз вырастет прожиточный минимум.
- С 1 октября выплаты получат пенсионеры, подпадающие под возрастную категорию 70-75 лет. Всем этим лицам, в частности, при наличии необходимого стажа, доплатят по 300 грн, которые будут выплачиваться на постоянной основе.
- С 1 декабря состоится последний в 2022 году, пересчет через очередной рост прожиточного минимума.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter