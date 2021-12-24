Хотела увеличить губы: школьница с Днепра попала в больницу после укола по инструкции с интернета

14-летняя девочка из Днепра считала себя недостаточно красивой и решила увеличить губы в домашних условиях. Она нашла обучающее видео в интернете, и на свой страх и риск ввела себе в нижнюю губу косметическое масло. Через несколько минут нижняя губа начала отекать.





После этого она в экстренном порядке попала в больницу. Девушку срочно доставили в операционную, где медики под общим наркозом удалили из губы масло.

Как говорит заведующий отделения челюстно-лицевой хирургии днепровской больницы им. Руднева Тарас Погорелюк, косметическое масло предназначено для нанесения на кожу, и спрогнозировать как ого поведет себя в мышцах невозможно. Врачи опасаются, что масло приведет к некрозу тканей и часть губы придется удалить. Сейчас все усилия медиков нацелены на предотвращение заражения и сохранении губы.

Сейчас школьница перенесла 3 операции, сколько времени пойдет на полное восстановление еще не известно. Врачи не берутся делать прогноз. Сейчас главная задача – не допустить некроза.

Свой поступок девушка объясняет тем, что многие ее одноклассницы увеличивали губы в салонах красоты. Она же решила не тратить деньги и испытала на себе совет из интернета.

Медики призывают девушек не доверять случайным инструкциям в интернете и не пытаться экспериментировать со своим телом. Любые косметические процедуры должны проводиться под контролем специалиста. Косметическое масло не предназначено для введения внутримышечно и никогда не известно как оно себя поведет. Чтобы не допустить подобной ситуации, проведите беседу с детьми, а если подобное произошло – не медлите, обратитесь к врачам, чтобы не допустить непоправимого.