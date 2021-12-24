Хотіла збільшити губи: школярка з Дніпра потрапила до лікарні після уколу за інструкцією з інтернету

14-річна дівчинка із Дніпра вирішила збільшити губи в домашніх умовах. Вона знайшла навчальне відео в інтернеті та ввела собі в нижню губу косметичну олію. Відразу після уколу її нижня губа почала набрякати.





Після цього вона в екстреному порядку потрапила до лікарні. Дівчину терміново доставили в операційну, де медики під загальним наркозом видалили масло з губи.

Як каже завідувач відділення щелепно-лицьової хірургії дніпровської лікарні ім. Руднєва Тарас Погорелюк, косметична олія призначена для нанесення на шкіру, як вона поведеться в м’язах не відомо. Лікарі побоюються, що масло призведе до некрозу тканин і частину губи доведеться видалити. Наразі всі зусилля медиків націлені на запобігання зараженню та збереження губи.

Наразі школярка вже перенесла 3 операції, скільки часу займе відновлення, ще не відомо. Лікарі не беруться робити прогноз. Нині головне завдання – не допустити некрозу.

Свій вчинок дівчина пояснює тим, що багато її подруг робили таку процедуру в салонах краси. Вона ж вирішила заощадити та випробувала на собі пораду з інтернету.

Медики закликають дівчат не довіряти випадковим інструкціям в інтернеті та не намагатися експериментувати зі своїм тілом. Будь-які косметичні процедури повинні проводитись під контролем спеціаліста. Косметичне масло не призначене для введення внутрішньом’язово і ніколи не відомо як воно поведеться. Щоб не допустити подібної ситуації, проведіть бесіду з дітьми, а якщо таке сталося – не зволікайте, зверніться до лікарів, щоб не допустити непоправного.