Все зависло: українці масово не можуть отримати свої посилки через Нову Пошту

Посилки «Нової пошти» «застряли» у Латвії та вже більш ніж 40 днів не можуть доїхати до власників. Про таку проблему із закордонними посилками популярного українського поштового оператора стало відомо із соцмереж.





За свідченнями обурених клієнтів, їхні відправлення вже близько місяця перебувають у Ризі. Тим часом оператор не дає жодних пояснень та не може назвати власникам хоча б приблизні строки прибуття їхніх посилок.

На офіційній сторінці «Нової пошти» у Facebook користувачі залишили вже не одну сотню гнівних коментарів.

«Моя посилка все ще валяється десь у Латвії. Ваші конкуренти вже доставляють товари, замовлені у грудні. А ви не можете привезти посилку, надіслану більш ніж місяць тому», – скаржиться одна з клієнток.

Інший користувач повідомив, що його відправлення у Ризі знаходиться вже 23 дні.

«Дякуємо вам, що залишили наших дітей без святкових подарунків, а будинок – без ялинки та прикрас», – пише обурений чоловік.

Постраждалі клієнти переконані, що оператор просто не встигає опрацьовувати замовлення. Саме тому й затримує доставку їхніх відправлень. Та представники «Нової пошти» пояснюють колапс із посилками непорозумінням із латвійською стороною. Хоча розповісти, в чому саме полягає проблема, у прес-службі оператора відмовилися.

«Ми дійсно робимо все можливе, щоб відправлення наших клієнтів якнайскоріше опинилися в Україні. Щиро вибачаємося перед усіма постраждалими за незручності, спричинені затримкою вантажу. Ми із нашими партнерами сумлінно працюємо, щоб вирішити цю проблему у найкоротші терміни!», – відповіли представники «Нової пошти» невдоволеним клієнтам.

Компанія попрохала у власників відправлень ще трохи часу та пообіцяла організувати доставку вже найближчими днями. Також у «Новій пошті» зазначили, що деякі посилки вже прибули до Києва й незабаром будуть надіслані отримувачам.