В Україні з’явиться конкурент АТБ з Європи: чи варто очікувати відкриття Lidl у 2022 році

Багато іноземних мереж готові продавати свої товари на українському ринку.





Німецька мережа супермаркетів Lidl має намір вийти на ринок України і вже готує цікаві пропозиції для споживачів.

Про це розповіла гендиректор мережі Metro Україна Олена Вдовіченко. Вона стверджує, що ринок ритейлу в Україні відносно вільний. Lidl має цікаві пропозиції для споживачів. У компанії є власний імпорт та торгові марки, а це може зацікавити українських покупців.

За її словами, багато іноземних мереж не проти вийти на український ринок, але є фактори, які утримують їх від таких дій. Перше – необхідно визначитися як інвестувати та як повертати прибуток.

Політична та економічна ситуація в Україні є нестабільною. А отже, акціонери дуже ризикують. Тим більше невідомо, як вивести капітал, якщо щось піде не за планом. До того ж європейські мережі чекають на проведення судової реформи. Щоб ритейлер був упевнений, що у разі спірних ситуацій буде ухвалено справедливе рішення.

Чому у Lidl низькі ціни

Доступна вартість товарів пояснюється відразу декількома факторами., Компанія купує великі партії товару, а значить, може контролювати собівартість. Також вона не потребує послуг посередників, які підвищують ціну на рахунок доставки. Але при цьому в мережі Lidl є досить обмежений асортимент.

У Lidl близько 2 тисяч унікальних продуктів, але оскільки супермаркети великі, то цієї кількості мало. В інших супермаркетах кількість пропозицій перевищує 20-30 тисяч.

Цікаво й те, що магазини Lidl не такі великі, як гіпермаркети, але більші за «експрес-магазини». Це теж один із факторів, чому в мережі низькі ціни.

Чекати на появу мережі Lidl на українському ринку в 2022 році не варто. Як мінімум, інвестори дочекаються реформи суду, щоб не турбуватися про свої інвестиції.